大谷翔平第2次打第4棒 對雙城4打席敲一安

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊與明尼蘇達雙城隊4連戰第2場，天使日籍二刀流球星大谷翔平第2度先發第4棒擔任指定打擊，4次上場打擊擊出一支安打。（共同社提供）

（中央社記者曹宇帆安那罕11日專電）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使隊在安那罕主場與明尼蘇達雙城隊4連戰第2場，天使日籍二刀流球星大谷翔平第2度先發第4棒擔任指定打擊，4次上場打擊擊出一支安打。



根據大聯盟官網的報導，大谷翔平於美職首次先發第4棒指定打擊，是在4月22日天使對戰舊金山巨人隊的比賽，當時他4次上場打擊擊出一支安打吞2K。



晚間天使對壘雙城的賽事，大谷翔平再度先發擔任第4棒指定打擊，4次上場打擊同樣擊出一支安打，不過只被三振一次，其餘兩次分別擊出內野滾地與外野飛球。



大谷翔平這場比賽唯一擊出的安打是在5局下天使2人出局一、二壘有人時，大谷翔平第3次上場打擊。



他面對雙城投手林恩（Lance Lynn）投出時速91英里的二縫線速球，左打的大谷翔平揮棒順勢把球推向左外野落地，天使攻占滿壘。



承受滿壘的壓力，林恩四壞保送下一棒天使打者西蒙斯（Andrelton Simmons），擠回三壘的跑者又添分數，迫使雙城換投，由羅傑斯（Taylor Rogers）接替林恩。



羅傑斯完成熱身後，天使打者瓦布威納（Luis Valbuena）擊出內野滾地出局，也瓦解天使滿壘攻勢，大谷翔平未能回本壘替球隊再添分數。



雙城在9局上連趕3分，最後以5比4擊敗天使，4連戰的前兩場，雙方各取得一勝。



大谷翔平這場比賽4次打擊一支安打的打擊表現，使得他的打擊率由賽前的3成54，略降至3成48，而大谷翔平預計在天使與雙城4連戰的最後一場，也就是美西時間13日（台北時間14日）先發主投。（編輯：陳俊碩）1070512