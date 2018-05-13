MLB吹擺爛歪風 本季恐有6隊吞百敗

白襪隊照開季以來戰績推算，本季預計以43勝119敗作收，將與2003年的底特律老虎，並列1900年現代棒球展開以來單季敗場第2多的球隊。（圖取自白襪隊推特twitter.com/whitesox）
（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國職棒大聯盟MLB今年爛隊特別多，隨著戰績擺爛換高順位選秀的思維蔚為主流，本季恐有6支球隊苦吞100敗，與傳統勁旅紐約洋基和波士頓紅襪戰績獨走，呈現鮮明對比。
華爾街日報報導，過去4年，大聯盟只有一支球隊單季苦吞100敗。回顧大聯盟歷史，2002年有4支球隊吞下100敗以上，這項紀錄可能未來幾個月就會被打破。
大聯盟每支球隊單季要打162場比賽，本季開幕6週以來，巴爾的摩金鶯、芝加哥白襪、辛辛那提紅人、堪薩斯市皇家、邁阿密馬林魚、聖地牙哥教士隊都朝單季至少100敗邁進。德州遊騎兵隊照目前戰績打下去，季末也可能逼近100敗。
這7支球隊本季還有100多場比賽要打，倒吃甘蔗的機會仍存在，但在當前環境下，爛隊翻身似乎愈來愈難。
知名運動經紀人波拉斯（Scott Boras）近期受訪時說：「棒球是很棒的運動，如果有兩支具競爭力的大聯盟球隊交手，其中一隊勝率低於5成，另一隊高於5成，預測哪支球隊贏球仍不容易。現在，你進球場時常常不會這麼想了。」
去年球季結束後，大聯盟自由球員市場出奇冷清，波拉斯當時便形容，棒球正罹患「擺爛癌」（noncompetitive cancer）。他認為，在休士頓太空人和芝加哥小熊隊成功重建並奪冠後，大聯盟多達1/3的球團把目光放在未來，這肯定會對戰績產生影響。
上季奪冠的太空人隊，2011至2014年單季平均吞下104敗，因而拿到高順位選秀權，培養出游擊手柯利亞（Carlos Correa）等新星。小熊隊2016年奪冠前，也曾經歷陣容「砍掉重練」的陣痛期，因此選到當家球星布萊恩（Kris Bryant）等中流砥柱。
現在不少球隊開始效法，期望從小聯盟系統培養出奪冠陣容。
截至11日賽前，白襪隊照開季以來戰績推算，本季預計以43勝119敗作收，將與2003年的底特律老虎，並列1900年現代棒球展開以來單季敗場第2多的球隊。
白襪隊總管哈恩（Rick Hahn）說：「我的任務是讓芝加哥白襪有機會奪下好幾座冠軍。」
開季以來勝率在3成徘徊的金鶯隊則是另一種例子。
金鶯本季留下季後都將成為自由球員的明星游擊手馬查多（Manny Machado）和中外野手瓊斯（Adam Jones），有意在競爭激烈的美國聯盟東區放手一搏，但就是難以贏球。未來幾個月，金鶯勢必要交易掉陣中明星，以利未來重建，本季主場觀眾已銳減近3成的金鶯短期內恐更難翻身。
在波拉斯眼中，這一切絲毫不意外。他認為，面對大聯盟吹起「擺爛」歪風，解決辦法是懲罰未將一定比例收入用於支付球員薪資的球隊，剝奪這些球隊的高順位選秀權或獎金。（編輯：紀錦玲）1070513
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