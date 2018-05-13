福原愛中職開球自評87分 首個母親節別具意義

中華職棒Lamigo桃猿隊13日母親節當天持續舉辦日本風主題趴「YOKOSO桃猿」，邀請日本桌球名將福原愛擔任開球嘉賓，福原愛成功開球後開心跳起，相當可愛。中央社記者張新偉攝 107年5月13日

（中央社記者謝靜雯桃園13日電）日本桌球名將福原愛今天到桃園棒球場為Lamigo桃猿隊開球，她俏皮為自己開球打分數：「87分不能再高了」；今天為福原愛成為媽媽後首個母親節，小孩、家人陪著到場意義更不同。



福原愛與老公江宏傑今天帶著女兒一同到桃園棒球場，福原愛2012年曾為日職樂天隊開球，此次為首度海外職棒開球，她坦言：「壓力滿大的，上次開球投得不錯，如果今天沒有比上次好，怕球迷會覺得我退步了。」





中華職棒Lamigo桃猿隊13日持續舉辦主題趴「YOKOSO桃猿」，適逢母親節，也邀請初為人母的日本桌球名將福原愛前來開球，她的丈夫、台灣桌球王子江宏傑（圖）則抱著女兒在貴賓室觀看。中央社記者張新偉攝 107年5月13日

開球前福原愛由口中的「姊姊教練」王溢正負責指導，老公江宏傑也在一旁幫忙錄影，福原愛表示，「練完球後還有看影片，看看有哪邊的動作要修正」；江宏傑先前有到台南替統一獅隊開球，福原愛表示，那時因為懷孕沒有到場，但有看老公開球的影片，投得滿好的。



江宏傑上次為獅隊開球穿代表福原愛生日11月1日的11號球衣，今天福原愛穿上代表老公生日2月22日的22號球衣，11和22兩個數字一起念在日文發音中似「好夫妻」。



今天也是福原愛成為媽媽後首個母親節，她表示，「第一個母親節，很開心可以受邀來台灣開球，感覺很光榮，今天家人、小孩也都有到場，等小孩長大以後我會跟他說，第一個母親節你陪著我一同到球場開球。」（編輯：李錫璋）1070513





中華職棒Lamigo桃猿隊13日持續在桃園球場舉辦日本風主題趴「YOKOSO桃猿」，並邀請已升格成人母的日本桌球名將福原愛在母親節這天擔任開球嘉賓。中央社記者張新偉攝 107年5月13日

中華職棒Lamigo桃猿隊13日持續舉辦主題趴「YOKOSO桃猿」，適逢母親節，特別邀請已為人母的日本桌球名將福原愛（中）擔任開球嘉賓，由桃猿投手王溢正（左）負責指導投球技巧。中央社記者張新偉攝 107年5月13日

日本桌球名將福原愛（右）13日到桃園棒球場為中華職棒Lamigo桃猿隊開球，她俏皮為自己開球打分數說：「87分不能再高了」。中央社記者張新偉攝 107年5月13日

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