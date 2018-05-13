閃電狼6連勝 闖進英雄聯盟MSI巴黎決賽

影片來源：閃電狼Flash Wolves YouTube頻道

（中央社記者李晉緯台北13日綜合報導）賽前不被看好的台灣代表閃電狼（FW），在「英雄聯盟」季中邀請賽（MSI）小組賽表現超乎預期，拉出6連勝後，成為首支篤定晉級巴黎決賽的隊伍。



2018「英雄聯盟」MSI季中邀請賽，有6支來自各大賽區的頂尖隊伍，要在5天的小組賽中，爭奪4張門票，以晉級在法國巴黎進行的決賽。



今天小組賽階段第3天的賽事持續在德國的柏林進行，在此之前，閃電狼先在首日先後擊敗越南代表EVS、歐洲代表FNC，次日再陸續擊敗北美老牌勁旅TL和LPL冠軍、中國大陸代表RNG，以4勝0敗排名第一。



今天閃電狼的第一場比賽，對上的是LCK王者、韓國代表KZ，KZ是本次奪冠呼聲極高的勁旅。



這場比賽前段，雙方因互探虛實而不刻意搶攻，比賽第12分鐘才由閃電狼開張拿下上路首塔，第19分鐘再拿下水龍及中路塔，在經濟上取得微幅領先。



第22分鐘的中路會戰，閃電狼再拿下首殺，並在第25分鐘河道會戰將人頭差距瞬間拉開到5比0，再轉進拿下首條巴龍，經濟領先也突破4000大關。



第28分鐘下路一波會戰，閃電狼直搗黃龍入侵KZ高地，下一波 閃電狼的組織進攻讓 KZ 疲於奔命，但KZ成功防守並接著拿下一條巴龍。



第35分鐘KZ反守為攻，自中路反打幾乎進入閃電狼高地，再開拔上路接連摧毀閃電狼防禦塔，逐漸將劣勢扳平。



第41分鐘關鍵的巴龍爭奪戰，KZ雖然有驚無險地搶下，但卻發生失誤被閃電狼打出一次團滅，第42分鐘閃電狼總動員摧毀KZ主堡，拿下漂亮5連勝。



閃電狼今天第2場賽事遭遇EVS，開賽10分鐘人頭數就飆升到4比3，由閃電狼稍微領先。



第16分鐘閃電狼全員火力集中下路強攻，硬拆首塔再拿下兩顆人頭擴大領先優勢，之後第20分鐘直接強開巴龍得手，趁勢突破中路直指對方高地，但被EVS反打一波。



閃電狼重新調整狀態後，第23分鐘直闖下路闖入高地，EVS無力反擊；第24分鐘閃電狼攻下主堡，笑納6連勝，未嘗敗績成為首支篤定晉級巴黎決賽的隊伍。（編輯：林治平）1070513