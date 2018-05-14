今年首季實質總月薪達5萬9852元 創新高

今年第1季實質總薪資創歷年同期新高，加計年終獎金等非經常性薪資後，高達每月新台幣5萬9852元。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北14日電）行政院副院長施俊吉今天表示，今年第1季實質總薪資創歷年同期新高，加計年終獎金等非經常性薪資後，高達每月新台幣5萬9852元。



行政院長賴清德上午主持「我國薪資現況、低薪研究及其對策記者會」。



施俊吉在會中分析指出，2000年到2016年受網路泡沫化、金融海嘯及歐債危機影響，經濟成長趨緩，實質總薪資不成長；不過2018年第1季（1月到3月）加入非經常性薪資且剔除物價因素後，實質總薪資每月達到5萬9852元，創歷年同期新高。



主計總處今年2月發布2017年全體受僱員工實質總薪資，每人每月為4萬7271元，創歷年最高，經常性薪資也創下17年以來最大增速。



施俊吉分析，過去薪資不成長的可能原因，一是全球化，透過國際貿易，將使各國薪資水準趨於一致，台灣與中國經貿關係緊密，2001年起台灣薪資與中國薪資逐漸趨同；二是過度教育讓學歷貶值，業主無法從學歷鑑別求職者的能力，初入職場者就可能以最低薪資起薪。



施俊吉說，第三是外勞人數增加，拉低平均薪資。台灣外勞人數從1991年的不到1萬人，增加至2016年的62.5萬人，由於外勞薪資比較低，所以拉低了全國平均薪資。要扣除外勞之後，才能準確反映台灣本國勞工的薪資成長趨勢。



他指出，第四是雇主有加薪，勞方卻無感。因為歷年來陸續實施就業保險與勞退新制，並且數度調升勞健保費，雇主負擔的勞健保費增加，2016年的「非薪資報酬」較2001年增加了34%，平均每人增加2萬3898元，但因沒有進入勞方口袋，導致勞工感受不到。



另外，行政院報告中提到，每月經常性薪資低於3萬元的受僱者人數和比例逐年下降，30歲以下年輕人低薪比例高的原因是國內高等教育普及，15歲至24歲就業者多屬半工半讀，比較容易落入低薪族。



同時，低薪族集中產業，包括服務業中的批發及零售業、住宿餐飲業，以及傳統製造業中的金屬製品產業，合計占比近5成。（編輯：林孟汝）1070514



