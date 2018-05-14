王建民：紀錄片改變人生觀 有意轉當教練

王建民和執導「後勁：王建民的故事」的加拿大籍台裔導演陳惟揚，應舊金山第36屆美亞國際電影節（CAAMFest）邀請，出席電影首映，並接受訪問。中央社記者張克怡舊金山攝 107年5月14日

（中央社記者張克怡舊金山13日專電）旅美棒球好手王建民出席紀錄片「後勁：王建民的故事」本週末在舊金山首映。他說，人生有高低起伏，不會永遠處於高峰，須調整心態、朝下一個目標勇往直前，有意轉當教練。



他坦言，拍紀錄片改變了他的想法，學會了以不同角度看事情。之前一直期望復健後可重返大聯盟，現在則希望能成為棒球教練，學習不同的引導和溝通方式，把自己所學傳承給年輕球員。





王建民出席「後勁：王建民的故事」紀錄片在舊金山首映會。圖為王建民為北加州城市少棒盃明星賽、打出全壘打的美藉台裔小女生簽名，兩人也合影留念。中央社記者張克怡舊金山攝 107年5月14日

王建民和執導紀錄片的加拿大籍台裔導演陳惟揚（Frank Chen）應舊金山第36屆美亞國際電影節（CAAMFest）邀請，出席電影首映時，接受中央社記者專訪。



王建民說，天才型球員真的不多，只要有夢想，堅持練習不怕辛苦，就有機會成功。他自己就是靠著毅力和努力進入了美國職棒大聯盟（MLB）。



從小就有進入美國職棒的夢想嗎？王建民說，剛開始只是興趣，那時沒有職業棒球，中華職棒約在他讀小五時成立，成為他的目標。沒想到大學時被美國球探看中，才讓他有了揚名國際的機會。



自2000年來美發展後，王建民成為台灣投手在大聯盟累計最多勝投者。2008年在紐約因跑壘受傷後，開始多次受傷復健、在小聯盟和大聯盟來回遊走，職棒生涯從雲端跌落谷底。



對於教學對象，平易近人的王建民表示，從小學到大學生、成人都可以。雖然初、高中生理解力可能比較強，可是從小學習正確的投球和打擊姿勢，較不容易受傷，這點非常重要。



擁有眾多球迷和粉絲的王建民，心目中的偶像是誰？他笑著說，外號火箭人，贏得七座賽揚獎的前大聯盟投手克萊門斯（Roger Clemens）。



王建民認為克萊門斯霸氣十足，對自己要求很高，是值得學習的對象。他說，比賽時最重要的是心態，即使投球面對滿壘困境，還是要以無懼的心態面對打者，有自信心。否則還沒開始，就先輸了一半。





王建民、太太吳嘉姈和2個可愛的兒子一同出席王建民紀錄片舊金山首映。他望自己的故事能激勵他人，勇敢追夢，不要輕易放棄。中央社記者張克怡舊金山攝 107年5月13日

這次因紀錄片「後勁：王建民的故事」（Late Life：The Chien-Ming Wang Story）在舊金山首映，王建民帶著家人一起出席全美最大規模的亞洲電影展。舊地重遊，是否想帶家人一同參觀特別的旅遊景點。



王建民卻表示，對舊金山完全不熟。他解釋，雖然因球賽跑遍全美，不過沒有時間出去玩，只去過每個城市的棒球場。所以到現在也沒機會到舊金山著名的金門大橋或漁人碼頭等地。



身為職業明星球員，之後會想教兒子打棒球嗎？他說，不一定。兒子現在喜歡打足球。和棒球相比，足球裝備簡單，一顆球就可讓小孩玩成一片。



他說，不會要求孩子要玩那一種運動，開心就好。



執導紀錄片的導演陳惟揚本職為建築師。他說，花了4年時間和王建民飛了21個城市，希望讓觀眾看到球場下，呈現真實生活面的王建民，為重返大聯盟的努力和心路歷程。



王建民在影片的最後一句話說：「還是會想丟那顆球」，令人感動，感受到王建民對棒球的熱愛。（編輯：陳俊碩）1070514





影片來源：Wyc Motions YouTube頻道

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