用電量再創新高 核三1號機將歸隊馳援

原能會經過一週的審查後，14日同意核三1號機起動運轉。圖為核三廠區。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚、潘姿羽台北14日電）全台用電量今天再度創下今年新高，台電預估本週用電量將隨高溫持續升高，不過原能會今天通過核三1號機大修後起動作業，可望在18日負載高峰馳援。



核三1號機4月3日開始大修，台電完成相關工作後，於5月7日提出機組起動申請，原能會在今天下午2時同意核三1號機起動。台電表示，將依相關規定執行機組起動作業，目標在17日前提出併聯申請。依台電原定大修計畫，裝置容量95萬瓩的核三1號機預定在17日併聯，18日達半載。



行政院原能會副主委邱賜聰表示，原能會對於緊急柴油發電機發生跳脫停機事件，已經了解跳脫原因、並完成審查程序，確認安全後才同意再運轉。



至於核二2號機，邱賜聰表示，今天已經召開第4次專案小組審查會議，與會專家對於跳機原因、系統設備運作情形，認為還有一些問題要釐清，因此會繼續審查。



邱賜聰也說，原能會並沒有設定審查時限，會持續把關，直至專案小組得出審查結果、確定安全，且到地方開完說明會，讓地方民眾了解機組情形後，才會同意起動。



中央氣象局觀測，台北市氣溫在今天下午1時3分飆升至攝氏35.2度，創下台北市今年以來新高溫，午後全台多數地區都逾32度，用電量也隨高溫飆出今年新高，根據台電提供資料，今天最高用電量在下午2時2分達到3291.44萬瓩，備轉容量率6.05%，維持供電吃緊黃燈。



台電副中央調度監鄭有財說明，今天最高用電量出現下午2時左右，當時太陽光電供電能力接近100萬瓩，挹注較多，因此尚能維持6%以上備轉容量率；而根據氣象局預測，明天起將出現更高溫，在熱效應累積下，預估週三至五將是本週用電負載高峰，尖峰負載約在3330至3350萬瓩，備轉容量率約為5.5%，亮供電警戒橘燈。（編輯：林沂鋒）1070514