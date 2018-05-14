/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 中華電信 母親節 安溥 油價
> rss

用電量再創新高 核三1號機將歸隊馳援

發稿時間：2018/05/14 17:24

最新更新：2018/05/14 19:21

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
原能會經過一週的審查後，14日同意核三1號機起動運轉。圖為核三廠區。（中央社檔案照片）原能會經過一週的審查後，14日同意核三1號機起動運轉。圖為核三廠區。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚、潘姿羽台北14日電）全台用電量今天再度創下今年新高，台電預估本週用電量將隨高溫持續升高，不過原能會今天通過核三1號機大修後起動作業，可望在18日負載高峰馳援。

核三1號機4月3日開始大修，台電完成相關工作後，於5月7日提出機組起動申請，原能會在今天下午2時同意核三1號機起動。台電表示，將依相關規定執行機組起動作業，目標在17日前提出併聯申請。依台電原定大修計畫，裝置容量95萬瓩的核三1號機預定在17日併聯，18日達半載。

行政院原能會副主委邱賜聰表示，原能會對於緊急柴油發電機發生跳脫停機事件，已經了解跳脫原因、並完成審查程序，確認安全後才同意再運轉。

至於核二2號機，邱賜聰表示，今天已經召開第4次專案小組審查會議，與會專家對於跳機原因、系統設備運作情形，認為還有一些問題要釐清，因此會繼續審查。

邱賜聰也說，原能會並沒有設定審查時限，會持續把關，直至專案小組得出審查結果、確定安全，且到地方開完說明會，讓地方民眾了解機組情形後，才會同意起動。

中央氣象局觀測，台北市氣溫在今天下午1時3分飆升至攝氏35.2度，創下台北市今年以來新高溫，午後全台多數地區都逾32度，用電量也隨高溫飆出今年新高，根據台電提供資料，今天最高用電量在下午2時2分達到3291.44萬瓩，備轉容量率6.05%，維持供電吃緊黃燈。

台電副中央調度監鄭有財說明，今天最高用電量出現下午2時左右，當時太陽光電供電能力接近100萬瓩，挹注較多，因此尚能維持6%以上備轉容量率；而根據氣象局預測，明天起將出現更高溫，在熱效應累積下，預估週三至五將是本週用電負載高峰，尖峰負載約在3330至3350萬瓩，備轉容量率約為5.5%，亮供電警戒橘燈。（編輯：林沂鋒）1070514

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP