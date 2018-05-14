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費德瑞擠下納達爾重返球王 喬帥慘掉至第18

發稿時間：2018/05/14 20:33

最新更新：2018/05/14 21:07

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世界職業網球協會（ATP）14日公布男子網球最新排名，瑞士網球名將「費爸」費德瑞重返球王寶座。（圖取自世界職業網球協會網頁www.atpworldtour.com）世界職業網球協會（ATP）14日公布男子網球最新排名，瑞士網球名將「費爸」費德瑞重返球王寶座。（圖取自世界職業網球協會網頁www.atpworldtour.com）

（中央社巴黎14日綜合外電報導）世界職業網球協會（ATP）今天公布男子網球最新排名，西班牙名將「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在馬德里名人賽8強賽爆冷出局，讓瑞士網球名將「費爸」費德瑞重返球王寶座。

zoom in 世界職業網球協會（ATP）14日公布男子網球最新排名，瑞士網球名將「費爸」費德瑞重返球王寶座，喬科維奇排名大掉6名至第18名。（圖取自世界職業網球協會網頁www.atpworldtour.com）世界職業網球協會（ATP）14日公布男子網球最新排名，瑞士網球名將「費爸」費德瑞重返球王寶座，喬科維奇排名大掉6名至第18名。（圖取自世界職業網球協會網頁www.atpworldtour.com）

法新社報導，儘管自3月以來就未出賽，但費德瑞（Roger Federer）仍重回世界第一。

塞爾維亞前球王喬科維奇（Novak Djokovic）在馬德里名人賽第二輪打包回家後，排名大掉6名至第18名。這是喬帥自2006年10月以來最差排名。

馬德里名人賽奪冠的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）仍居第3名，但他昨天在決賽擊敗的奧地利對手提姆（Dominic Thiem）下滑一個名次，降至全球第8。提姆讓納達爾在8強止步。（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1070514

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