ASAP省錢購物網驚傳15日關站 資遣所有員工

ASAP省錢購物網傳出將在15日凌晨關站，資遣所有員工，目前尚未獲官方證實。（圖取自ASAP網頁www.asap.com.tw）

（中央社記者江明晏台北14日電）在2013年成立的ASAP省錢購物網，主打「台北市區6小時、全台24小時到貨」，今天傳出將在15日凌晨關站，資遣所有員工，目前尚未獲官方證實，但臉書頁面已關閉。



媒體INSIDE報導，從業者獲得內部消息指出，ASAP省錢購物網所有員工已獲得資遣通知，網站也將在15日凌晨零時（尚未確認）下線。



至截稿前，記者致電ASAP省錢購物網客服與高層均未獲得回應，目前相關消息尚未獲得官方證實，但臉書頁面已關閉。



ASAP是uitox優達斯旗下購物網站，初期曾以「閃電購物」為名，主打「台北市區6小時、全台24小時到貨」，成立時獲得潤泰集團總裁尹衍樑及華威國際創投等機構投資，但近幾年受到電商產業競爭激烈影響，影響力與知名度均下滑，閃電購物也更名為「省錢購物網」。



根據INSIDE取得的ASAP內部公告指出，由於集團業務方向及內部效能調整，ASAP購物網將於5月15日零時停止銷售，客服團隊將繼續服務至 6月15日下午6時止；停止銷售前的訂單 ASAP仍會依約定出貨 （除部分商品缺貨將取消訂單），ASAP公告進一步指出：「當我們內部調整好了之後，或許我們會再重新見面。」（編輯：林淑媛）1070514