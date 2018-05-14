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499吃到飽15日到期 可線上登記再補齊手續

發稿時間：2018/05/14 23:48

最新更新：2018/05/15 07:36

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499吃到飽方案15日為申辦最終日，電信三雄宣布用戶15日前到網路數位門市登記，再完成手續即可，但有合約、需繳違約金的用戶仍得到在15日赴門市辦理。（中央社檔案照片）499吃到飽方案15日為申辦最終日，電信三雄宣布用戶15日前到網路數位門市登記，再完成手續即可，但有合約、需繳違約金的用戶仍得到在15日赴門市辦理。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北14日電）499吃到飽方案15日為申辦最終日，電信三雄宣布用戶15日前到網路數位門市登記，後續再完成手續即可，但需繳交違約金用戶仍得在15日親臨門市辦理，業者認為，此措施不算延期。

電信三雄推出499吃到飽擴大全民方案，為期7天的短期促銷，期限至15日截止，但因為各大電信門市難以消化申辦人潮，中華電信14日在官網宣布，為節省客戶等候時間，新申請、攜碼、3G轉4G客戶，15日前於網路申請成功後，申請單狀態為「待來店辦理」，可至5月31日前營業時間內至指定門市，核證及取卡以完成網路申請流程。

台灣大哥大表示，新申辦、攜碼及符合續約用戶在網路門市完成登記，就視同預約，台灣大後續一定會完成相關程序。

遠傳電信表示，499元吃到飽方案在數位門市線上申請完成後，就算完成申辦，後續會直接由快遞來進行收件跟寄卡程序，用戶不用親自到門市一趟。

對於外界認為，這意味著延長499元方案，業者否認，表示登記時間仍必須在15日前，只是延長來門市辦理的後續作業時間。且有合約、需要繳交違約金的用戶仍得在15日跑門市一趟。（編輯：林淑媛）1070514

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