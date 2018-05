川普指示救中興 美商務部長：迅速研究有無替代方案

(中央社記者鄭崇生華盛頓14日專電)美國商務部長羅斯今天說,中興通訊確實有不當行為,現在的問題是,能否有其他替代方案,取代原本商務部的制裁禁令,商務部會「非常、非常迅速地」研究探索。



美國總統川普昨天推文指出,他和中國國家主席習近平正努力、希望中興通訊能「迅速恢復營運」,他還說,「中國失去太多就業機會,商務部已接獲指示,辦好這件事。」



而羅斯(Wilbur Ross)今天中午在華府全國記者俱樂部(NPC)演說,回答提問時,做上述表示。



羅斯指出,中興確有不當行為,問題是能否有替代方案,取代商務部原本祭出的禁售令,商務部會「非常、非常迅速地」的檢視。



中興通訊因違反美方對北韓與伊朗的出口禁令而遭懲處,去年與美國達成逾10億美元的天價和解金,然而,商務部今年4月在下重手,指控中興一再違反和解協議,在調查過程中還說謊,對中興祭出口禁令長達7年,切斷中興所仰賴美國的關鍵技術與供應鏈中樞,羅斯當時在聲明中說,中興通訊的「過分行為」不容忽視。



就在川普推文指示商務部研究後、羅斯的談話也顯示,中國在美中貿易問題中走「直通白宮」路線,目前有效,而白宮副發言人夏哈(Raj Shah)在下午的新聞簡報會中更坦承,中國確實在與美國的各層級雙邊會談與對話中談到中興的案例,這是「美中複雜關係的一部分」,涉及國安議題與經濟議題。



但不論記者如何追問,川普推文要救違法的中興,究竟在想什麼?是否代表美國讓步?中國又對美國做了什麼承諾?是否涉及北韓議題?夏哈都不斷重申,川普指示商務部,「就中興通訊的案例符合適用的法律與法規進行研究」,未針對問題回答。



大陸國務院副總理劉鶴據傳本週將訪華府,就美中貿易問題持續協商,而美國貿易代表署明天也將展開一連三天的公聽會,聽取美國各界對執行301關稅制裁中國的意見。



羅斯則指出,如果中方在這次雙邊會談中提出中興案,「不令人意外」,而美國的立場是,制裁中興要與貿易談判分開處理。1070515





President Xi of China, and I, are working together to give massive Chinese phone company, ZTE, a way to get back into business, fast. Too many jobs in China lost. Commerce Department has been instructed to get it done!