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川普指示救中興 美商務部長：迅速研究有無替代方案

發稿時間：2018/05/15 05:14

最新更新：2018/05/15 07:37

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美國商務部長羅斯14日說，中興確有不當行為，問題是能否有替代方案，取代商務部原本祭出的禁售令，商務部會「非常、非常迅速地」的檢視。（中央社檔案照片）美國商務部長羅斯14日說，中興確有不當行為，問題是能否有替代方案，取代商務部原本祭出的禁售令，商務部會「非常、非常迅速地」的檢視。（中央社檔案照片）

（中央社記者鄭崇生華盛頓14日專電）美國商務部長羅斯今天說，中興通訊確實有不當行為，現在的問題是，能否有其他替代方案，取代原本商務部的制裁禁令，商務部會「非常、非常迅速地」研究探索。

美國總統川普昨天推文指出，他和中國國家主席習近平正努力、希望中興通訊能「迅速恢復營運」，他還說，「中國失去太多就業機會，商務部已接獲指示，辦好這件事。」

而羅斯（Wilbur Ross）今天中午在華府全國記者俱樂部（NPC）演說，回答提問時，做上述表示。

羅斯指出，中興確有不當行為，問題是能否有替代方案，取代商務部原本祭出的禁售令，商務部會「非常、非常迅速地」的檢視。

中興通訊因違反美方對北韓與伊朗的出口禁令而遭懲處，去年與美國達成逾10億美元的天價和解金，然而，商務部今年4月在下重手，指控中興一再違反和解協議，在調查過程中還說謊，對中興祭出口禁令長達7年，切斷中興所仰賴美國的關鍵技術與供應鏈中樞，羅斯當時在聲明中說，中興通訊的「過分行為」不容忽視。

就在川普推文指示商務部研究後、羅斯的談話也顯示，中國在美中貿易問題中走「直通白宮」路線，目前有效，而白宮副發言人夏哈（Raj Shah）在下午的新聞簡報會中更坦承，中國確實在與美國的各層級雙邊會談與對話中談到中興的案例，這是「美中複雜關係的一部分」，涉及國安議題與經濟議題。

但不論記者如何追問，川普推文要救違法的中興，究竟在想什麼？是否代表美國讓步？中國又對美國做了什麼承諾？是否涉及北韓議題？夏哈都不斷重申，川普指示商務部，「就中興通訊的案例符合適用的法律與法規進行研究」，未針對問題回答。

大陸國務院副總理劉鶴據傳本週將訪華府，就美中貿易問題持續協商，而美國貿易代表署明天也將展開一連三天的公聽會，聽取美國各界對執行301關稅制裁中國的意見。

羅斯則指出，如果中方在這次雙邊會談中提出中興案，「不令人意外」，而美國的立場是，制裁中興要與貿易談判分開處理。1070515



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