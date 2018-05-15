MSCI台股成分股調整 增華新科剔除亞太電

MSCI指數編纂公司15日公布成分股半年度調整，台股在全球標準型指數新增華新科一檔，剔除亞太電信一檔。（圖取自MSCI官網 www.msci.com）

（中央社記者吳家豪台北15日電）MSCI指數編纂公司今天公布成分股半年度調整，台股在全球標準型指數新增華新科一檔，剔除亞太電信一檔；在全球小型指數新增10檔，剔除15檔。相關調整預計5月31日收盤後生效。



統計本次明晟（MSCI）半年度調整，全球小型指數成分股變化較大。華新科從全球小型指數成分股，轉為全球標準型指數成分股；亞太電信從全球標準型指數成分股，轉為全球小型指數成分股。



台股在MSCI全球小型指數成分股新增10檔，包括亞太電信、嘉聯益、長華科、新光鋼、牧德、強茂、上緯投控、泰福-KY、燿華、威盛。



台股在MSCI全球小型指數剔除15檔，包括朋程、鑽全、超眾、奇美材、益通、綠悅-KY、劍麟、喬山、利勤、力鵬、台開、志超、台表科、東隆興、華新科。



MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新半年度調整結果公告日期為歐洲中部時間5月14日晚上11時（台灣時間5月15日凌晨5時），調整結果將於5月31日收盤後生效。（編輯：張均懋）1070515