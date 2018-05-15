MSCI台股權重雙降 A股入摩排擠效應

明晟（MSCI）指數編纂公司15日公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各明顯調降0.21、0.25個百分點。（圖取自MSCI網站 www.msci.com）

（中央社記者吳家豪台北15日電）明晟（MSCI）指數編纂公司今天公布半年度調整結果，因中國A股入摩排擠資金，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各明顯調降0.21、0.25個百分點，調整後權重分別為11.13%、12.84%。



根據元大投信的資料，台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重，由11.34%下調至11.13%，調降幅度為0.21個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重由13.09%下調至12.84%，調降幅度為0.25個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.35%上調至1.37%，調升幅度為0.02個百分點。最新權重將在5月31日收盤生效。



元大投信的資料指出，在MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增一檔華新科，刪除一檔亞太電信，指數成分股將維持89檔，並有22檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多的成分股為台化，調升0.31個百分點，權重為2.05%；權重調降最多的成分股為台積電，調降0.48個百分點，權重為30.13%。



元大摩臺基金經理人林良一表示，本次MSCI調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，本次調整受中國A股入摩，納入權重約0.39%影響，各國家權重除中國外幾乎全面下調，此次權重調升最多的國家為中國，權重增加了1.34%；而本次權重調降最高的國家為南韓，權重被下調0.35%。「MSCI全球新興市場指數」中國新增了302檔成分股，其中A股新增234檔。



林良一說，本次台灣也受中國A股入摩的資金排擠影響，使得台灣在「MSCI全球新興市場指數」的權重由原先的11.34%下降至11.13%。



林良一分析，近期雖然多數已開發國家經濟數據表現放緩，但全球景氣面仍處於景氣循環末升段，由於美、歐、日等國家通貨膨脹數據並未大幅攀高，企業獲利支撐股市處於高檔震盪。



林良一指出，綜觀台灣基本面在新興市場中仍具有優勢，主因來自於此波全球景氣擴張乃國際貿易熱絡所驅動，以出口為導向的台灣仍能受惠，而台灣物價水準仍低，央行沒有快速升息壓力，且台灣經常帳占GDP（國內生產毛額）比重高居亞股之冠及高外匯存底條件，凸顯國際游資流出台灣有所節制。



然而受中國A股入摩影響，林良一認為，MSCI全球新興市場指數中國以外國家權重調降已是預料之事，並無關乎這些國家的基本面表現，資金排擠效應實屬非戰之罪。全球被動式資金的挪移在5月底的指數生效日將對台股市場產生較明顯的衝擊，但中長期影響有限，仍以整體市場基本面體質作為長期發展方向。（編輯：張均懋）1070515