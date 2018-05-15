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世足賽倒數一個月 中央社專題網站最新資訊搶先看

發稿時間：2018/05/15 10:03

最新更新：2018/05/15 12:00

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第21屆世足賽將於6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，中央社推出專題網站，帶領讀者進入世足殿堂，一起為選手加油。（中央社）第21屆世足賽將於6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，中央社推出專題網站，帶領讀者進入世足殿堂，一起為選手加油。（中央社）

（中央社台北15日電）第21屆世足賽將於6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，晉級的32強各擅勝場，球星華麗的腳下功夫，勁射入門的電光石火，掀起的熱潮將席捲全球，中央社推出專題網站，透過精采圖文，帶領讀者進入世足殿堂，一起為選手加油。

延伸閱讀》2018世足賽專網看這裡 精彩瞬間一把抓

四年一度的世界盃足球賽是體壇最大盛事之一，本屆共有200支球隊參加資格賽，扣除主辦國，僅31隊能晉級會內賽，競爭激烈，今年荷蘭義大利智利美國傳統列強遭淘汰成為遺珠，但出現巴拿馬與冰島兩個新面孔，讓世足會內賽前就充滿驚奇。

中央社專網除了32強以及梅西（Lionel Messi）「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）等足壇巨星特寫外，也推出8組的戰情分析以及精采看點等專文，並有12碼球、越位等足球相關規則深入淺出的解說，提供剛進入足球世界的球迷，跟著一起感受世足熱，也能快速看懂門道。

1986年的墨西哥世足賽，阿根廷傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）在8強戰中，幫助阿根廷以2比1淘汰英格蘭的那一記爭議入球，被稱為「上帝之手」，到底來龍去脈是什麼？為了讓球迷更了解世足賽，網站也網羅世足賽歷屆精華，一次掌握前20屆的冠軍球隊以及精采回顧

世足賽首度在俄羅斯舉行，比賽場地也受到全球球迷關注，這次在位於11個城市的12座球場開踢，每座場館的特色和規模，在中央社專題網站上都能找到。

另外，隨著賽事進行，中央社世足賽專題網站也會送上最新最快的賽事結果和賽後分析，並邀請球評做最專業的講評，讓讀者掌握世足賽最新賽況、球星表現，深度了解球場上的風雲變化

雖然台灣還沒能踢進世界盃，但中華隊男足近年來在國際賽表現不錯，世界排名來到121的史上新高，中央社也製作了台灣足球運動發展的專題，值得球迷關注，一起來為台灣足球加油。（編輯：方沛清）1070515

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