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國巨無畏分盤交易 飆漲停創千元新天價

發稿時間：2018/05/15 11:09

最新更新：2018/05/15 11:35

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國巨15日起分盤交易，走勢依舊強勁，早盤一路衝上漲停1000元大關，創歷史新天價。圖為國巨董事長陳泰銘。（中央社檔案照片）國巨15日起分盤交易，走勢依舊強勁，早盤一路衝上漲停1000元大關，創歷史新天價。圖為國巨董事長陳泰銘。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）國巨今天起分盤交易，走勢依舊強勁，早盤一路衝上漲停1000元大關，創歷史新天價。法人預估國巨今年獲利可望逐季創高，今年獲利衝新高。

台灣證券交易所公告，國巨由於近期漲幅過大，連續3個交易日遭列注意股，自今天起至28日遭處置交易，每5分鐘人工撮合一次。

儘管國巨遭分盤交易，今天早盤走勢依舊強勁，一路攻上1000元大關，創歷史新天價。

國巨今年4月自結淨利26.12億元，較去年同期大增583%，4月每股純益7.43元，較去年同期大增878%。

國巨第1季歸屬母公司業主淨利42.58億元，單季每股稅後純益12.15元。前4月自結獲利已達68.7億元。

法人指出，國巨4月單月自結獲利，僅次於今年第1季獲利，超越以往單季獲利表現；前4月自結獲利也賺贏去年、超越以往歷史年度創下新高。

展望今年營運，外資日前罕見出具報告指出，國巨受惠被動元件強勁上升週期，預估今年國巨每股稅後純益可超過56.5元，明年上看66元。

外資預期今年國巨整體業績有機會突破480億元大關，可望較去年大幅成長45%到50%，續創歷史新高，業績和獲利有機會逐季衝高。（編輯：陳永昌）1070515

延伸閱讀》國巨斥資33億收購君耀 強化車用保護元件

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