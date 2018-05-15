總統：台灣越是面對打壓 越要用價值說服世界

總統蔡英文（圖）15日在台北圓山大飯店出席「107年僑務委員會議」，在致詞時懇請僑胞們為台灣拚外交。中央社記者吳家昇攝 107年5月15日

（中央社記者呂欣憓台北15日電）總統蔡英文今天表示，台灣民主經驗對亞洲各國和全世界都相當有意義，「越是面對打壓，越要用價值說服世界，堅定地向國際傳達，台灣對民主、自由以及和平決心。」



今年度僑務委員會議今天、明天在台北市圓山飯店舉行，蔡總統上午出席開幕式時表示，她擔任總統這兩年，好幾次見證僑界領袖推動國民外交豐碩成果。台灣不大，但五湖四海都有僑民，僑民是國力延伸，僑務工作不只服務僑民，也厚植國家實力。



蔡總統說，近兩年政府推動許多政策漸漸看到成果，第一是產業升級轉型，調整產業體質，奠定長期經濟競爭力，是她執政以來重視的事，透過五加二產業創新計劃，帶動產業升級轉型。



蔡總統說，另一方面政府推出前瞻基礎建設，用公共投資強化內需市場，她上週剛走完一系列的五加二產業行程，看到台灣機械產業加入智慧元素，產值突破新台幣一兆元，看到亞洲矽谷政策健全互聯網創新，吸引像Google、微軟、亞馬遜與思科等跨國企業加碼投資台灣。



蔡總統表示，台灣今年3月失業率降到18年來同期最低，股市維持萬點，現在是海外僑界連結海外資本人脈，擴大投資台灣最好時機。



蔡總統說，第二個改革方向是深化台灣民主法治，過去2年政府展開司法改革；推動政黨法，確保政黨公平競爭；修改公民投票法，健全直接民權機制；追求真相和和解轉型正義。



蔡總統表示，這些台灣民主經驗對亞洲各國和全世界都相當有意義，是台灣和世界交朋友時最珍貴的一切，她要請僑界幫忙，「越是面對打壓，越要用價值說服世界，堅定向國際傳達，台灣對民主、自由以及和平決心。」



蔡總統說，第三個改革方向是開創新的對外發展格局，透過踏實外交與邦交國、非邦交國發展更多具體合作計畫；透過新南向政策，和東協、南亞與紐澳各國展開經貿產業文化人才廣泛交流。



蔡總統邀僑民協助政府拚外交和拓展對外關係，證明台灣是國際間不能忽視的存在。在全球和區域快速變化中，台灣有很好條件為世界帶來更多貢獻，用實力贏得國際社會尊重。（編輯：李明宗）1070515





總統蔡英文（前右2）15日上午在台北圓山大飯店出席「107年僑務委員會議」，和與會的僑胞握手致意。中央社記者吳家昇攝 107年5月15日

總統蔡英文（前中）15日在台北圓山大飯店出席「107年僑務委員會議」，並和與會的僑胞合影。中央社記者吳家昇攝 107年5月15日

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