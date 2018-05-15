夏威夷火山持續噴發 觀光業失血1.4億元

美國夏威夷州的主要景點幾勞亞火山持續湧出熔岩，民眾取消到夏威夷大島旅行，讓觀光業損失至少500萬美元。（圖取自USGS Volcanoes臉書www.facebook.com/USGSVolcanoes）
（中央社夏威夷帕霍阿15日綜合外電報導）美國夏威夷州的主要景點幾勞亞（Kilauea）火山持續湧出熔岩，民眾取消到夏威夷大島旅行，讓觀光業損失至少500萬美元（約新台幣1億4901萬元）。
美聯社報導，夏威夷觀光部門官員柏奇（Ross Birch）說，5月到7月的取消行程，已讓觀光業損失至少500萬美元。
飯店訂房與欣賞熔岩、高空滑索和玻璃底船巡航等活動的預訂速度已經掉了50%。許多郵輪也決定不會進入大島西部柯納港（Kona）等港口。柯納港位於幾勞亞火山外約129公里。
觀光業是夏威夷規模最大的產業，也是本地經濟的一大來源。夏威夷大島去年觀光收入達25億美元，超越夏威夷群島其他島嶼。
官員說，今天又有熔岩從另一個裂縫湧出，還有危害健康的氣體噴出，且稍早地面冒出的裂縫，也有熔岩緩緩流入海洋。
法新社報導，夏威夷當局說，這兩條新裂縫是出現在拉尼普娜花園（Lanipuna Gardens）住宅區，官員警告幾勞亞火山將有更多熔岩冒出與氣體噴發現象。
今天通報出現的新裂縫，讓火山噴發產生的裂縫增至19條。幾勞亞火山冒出滾燙熔岩，目前摧毀了約40戶民宅等建築物。（譯者：張曉雯/核稿：鄭詩韻）1080515
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