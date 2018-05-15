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MSCI台股權重雙降 台股跌破10900點關卡

發稿時間：2018/05/15 14:29

最新更新：2018/05/15 14:56

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受MSCI台股權重雙降影響，台股15日上攻11000點關卡有壓，盤中翻黑，跌破10900點大關。（中央社檔案照片）受MSCI台股權重雙降影響，台股15日上攻11000點關卡有壓，盤中翻黑，跌破10900點大關。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北15日電）MSCI台股權重雙降，儘管被動元件大漲，台股終場仍下挫77點，收在今天最低點。法人表示，須觀察國際經濟和地緣政治局勢，短線漲多整理。

明晟（MSCI）指數編纂公司公布半年度調整結果，因中國A股入摩排擠資金，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各明顯調降0.21、0.25個百分點。

受MSCI台股權重雙降影響，台股今天上攻11000點關卡有壓，盤中翻黑，跌破10900點大關，尾盤金融續弱，台股今天收在最低點。

終場台股加權股價指數終場收在10874.73點，下跌77.66點，跌幅0.71%，成交值新台幣1528.21億元，電子股下挫0.69%，金融股跌0.66%。

主要電子權值股休息整理，台積電終場收在230.5元，下跌1%；鴻海終場收在86元，跌3.3%；股王大立光終場收在4090元，下跌2.7%；聯發科收在319元，跌0.3%。

金控股遊走平盤下，國泰金收在54元，跌1.8%；富邦金收在51.2元，跌1.1%；中信金收在21.9元，跌0.9%。

被動元件大廠國巨和禾伸堂今天起雖遭分盤交易，但漲勢驚人，國巨終場鎖住漲停價1000元大關，再創歷史新天價；禾伸堂也收在高檔260元，大漲9.7%，續創西元2001年4月下旬以來波段高點。

此外，明晟（MSCI）指數編纂公司也公布成分股半年度調整，其中台股在全球標準型指數新增華新科一檔。華新科終場也收在漲停價312.5元，創2000年4月中旬以來波段高點。

兆豐國際投顧說，台股今天漲多拉回，大盤之前已連續7個交易日收紅，從技術面看，台股走勢在今年2月和3月高點形成的下降趨勢線約10950點到11000點有壓。

展望台股後市，兆豐國際投顧表示，仍須觀察國際經濟和地緣政治局勢，包括美中貿易情勢變化及中東情勢發展。

從基本面看，兆豐國際投顧說，第一季財報已公布完畢，短線市場處於基本面空窗期，須留意市場突發事件，預期台股短線漲多整理，11000點有壓，下檔約在10700點到10750點區間。（編輯：李明宗）1070515

明晟（MSCI）指數編纂公司15日公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各明顯調降0.21、0.25個百分點，調整後權重分別為11.13%、12.84%。中央社製表　107年5月15日明晟（MSCI）指數編纂公司15日公布半年度調整結果，台股在全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重各明顯調降0.21、0.25個百分點，調整後權重分別為11.13%、12.84%。中央社製表　107年5月15日

延伸閱讀》MSCI台股權重雙降 A股入摩排擠效應

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