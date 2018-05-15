馬英九洩密案改判有罪 高院：總統也有保密義務

前總統馬英九被控洩密等案遭北檢起訴，高院15日改判馬英九有期徒刑4月，全案可上訴。馬英九（圖）下午在西門町出席活動，回應媒體時表示：「我一定會上訴。」中央社記者吳家昇攝 107年5月15日

（中央社記者蕭博文台北15日電）前總統馬英九被控洩漏偵查秘密及個人資料，高院今天逆轉改判有罪。高院認為，總統有保密義務，不能藉行政特權破壞法治國原則，否則民主憲政保障人權的核心價值將破壞殆盡。



高院指出，馬英九民國102年8月31日晚間10時許，明知調查司法關說案的「100特他61案」非僅行政不法，仍洩漏偵查秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給時任行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強。



台灣高等法院承審合議庭認為，馬英九當時擔任總統，是具有法定職務權限的公務員，因職務關係得知國防以外應秘密消息、監察通訊所得應秘密資料，依法有保密義務，並不得超出原本蒐集目的利用。



高院認為，前檢察總長黃世銘向馬英九報告內容包括「全民電通更一審司法關說案」等案的辦案計畫與筆錄偵查秘密，及民主進步黨籍立委柯建銘電話通聯紀錄、監聽譯文、個人資料，都屬於依法應秘密的事項。



合議庭指出，當時並無避免國家或人民遭遇緊急危難或應付財政經濟上重大變故，也無維護國家安全或增進公共利益所必要的情形，馬英九卻意圖損害柯建銘人格權利，假借總統職務洩密。





前總統馬英九被控洩密等案遭北檢起訴，一審獲判無罪。全案經上訴，二審台灣高等法院15日撤銷原判決，改判馬英九有期徒刑4月，可易科罰金，全案可上訴。高院發言人吳維雅（圖）說明。中央社記者吳翊寧攝 107年5月15日

馬英九當時聽取黃世銘報告後，立即指示秘書打電話命江宜樺、羅智強到寓所，轉述黃世銘所報告的秘密內容。但合議庭認為，江、羅與偵查犯罪、國會自律毫無關聯，也無權知悉相關秘密，馬英九所為自屬洩密。



馬英九辯稱是依憲法執行職務，處理將發生的政治風暴，才請江宜樺、羅智強共同商議。合議庭則指出，黃世銘報告內容無關五院職權行使的爭執，馬英九未召集院際調解，並未行使憲法第44條的院際調解權，洩密也非為了解決閣員政治問題，辯詞不足採信。



判決書指出，馬英九當時同時具有刑法及公務員服務法所定的公務員身分，依法並無不予遵循刑法洩密等罪的權利。



判決書還提到，若總統不遵守相關保密規定，國家機關行政權均可在無法律指示或授權，甚至非其職權範圍內事項的情況下，藉詞「行政特權」恣意破壞「法治國」的具體實現手段，即「法律保留原則」，則民主憲政保障人權的核心價值，將被破壞殆盡。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070515





高院審理前總統馬英九被控洩密案，15日改判馬有罪，處4月徒刑。承審合議庭說，本案並未涉及院際糾紛，非屬行使院際調解權，馬洩密事證明確，改判有罪，可上訴。中央社製表 107年5月15日

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