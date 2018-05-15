潛水撈海膽 Saya前夫豐偌暉溺斃

你說致遠我的車子也來試一下引擎精靈嘛，我說等我，現在馬上從台北趕下去台東，因為只要你一句話，我一定到...這也是我們最後一次碰面了！真的好難過好難過，就這樣離開我們了在你身上我學到如何樂觀的面對人生你永遠給我們的感覺就是開心快樂的過日子我們會好好的為你活著也很高興曾經和你一起穿著中華隊的衣服去打拼我們會永遠記念你。我也會為你們家的每一個人祝福禱告！願上帝的恩典賜福你們的家人。