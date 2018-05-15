潛水撈海膽 Saya前夫豐偌暉溺斃

前台灣大聯盟、中華職棒選手豐偌暉15日凌晨下海浮潛捕撈海膽，不慎溺斃。（圖取自豐偌暉臉書facebook.com）
（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）前台灣大聯盟、中華職棒選手豐偌暉今天凌晨和親友到台東都蘭海邊遊玩，下海浮潛捕撈海膽，不慎溺斃。
海巡委員會海巡署第一三岸巡隊表示，凌晨1時10分獲報趕抵時，豐偌暉已被友人救上岸，經送往衛福部台東醫院搶救，仍宣告不治。
警方調查，昨晚豐偌暉和親友10多人前往東河鄉都蘭海邊遊玩，趁退潮時和親友3、4人穿上潛水衣潛入海中捕撈海膽等海產。
凌晨1時左右，親友看見豐偌暉潛水方向閃燈疑似在求救，親友趕過去發現豐偌暉已失去生命跡象，趕緊打119求救；救謢人員到場後持續做CPR直到送往台東醫院，經急救後仍回天乏術。
豐偌暉在青少棒與青棒時期曾多次代表國家參加IBA世界棒球賽，2001年加入台灣大聯盟嘉南勇士隊，後轉入中華職棒那魯灣太陽隊、誠泰太陽隊、誠泰Cobras隊，2004年遭球團釋出，職棒生涯劃下句點，之後返回台東擔任棒球教練。
綽號「小飛」的豐偌暉2007年08月在家鄉台東與張惠妹的胞妹Saya完成終身大事，2014年兩人離異。
豐偌暉不幸溺斃消息，讓棒球好友陳致遠等在臉書表示傷痛與哀悼。（編輯：劉政權）1070515
你說致遠我的車子也來試一下引擎精靈嘛，我說等我，現在馬上從台北趕下去台東，因為只要你一句話，我一定到...這也是我們最後一次碰面了！真的好難過好難過，就這樣離開我們了在你身上我學到如何樂觀的面對人生你永遠給我們的感覺就是開心快樂的過日子我們會好好的為你活著也很高興曾經和你一起穿著中華隊的衣服去打拼我們會永遠記念你。我也會為你們家的每一個人祝福禱告！願上帝的恩典賜福你們的家人。由陳致遠發佈於 2018年5月14日