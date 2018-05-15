中央社申請世界衛生大會採訪證遭拒絕

（中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾－倫敦15日連線報導）台灣媒體計劃採訪本屆世界衛生大會正式遭到拒絕，聯合國歐洲總部今天以電郵通知中央社記者，拒絕核發WHA採訪證。



第71屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團參與。



第71屆WHA定21日起在日內瓦召開，台灣至今未獲邀參與。中央社記者今年申請採訪證，也和去年一樣遭到拒絕。



聯合國歐洲總部在表明拒絕的電郵中並未說明原因，但網路報名系統選項也根本沒有列入台灣。記者去年申請遭拒時，曾嘗試以自己持有的其他記者證申請採訪，承辦單位還寄來電郵要求提供護照資料，並一度表示這項申請正進行仔細審核中。



中央社記者今年從倫敦、布魯塞爾分別申請，但都同步遭到聯合國歐洲總部發函直接拒絕，沒有說明原因，也沒有再進一步要求提供護照。（編輯：陳惠珍）1070515



中央社申請採訪WHA遭拒 外交部：將積極洽商



（中央社記者顧荃台北15日電）中央社申請採訪本屆世界衛生大會（WHA），遭聯合國歐洲總部通知，拒絕核發採訪證。外交部今天表示，駐處將與友邦及理念相近國家，積極向世界衛生組織（WHO）洽商。



外交部發言人李憲章晚間表示，協助台灣媒體記者申請WHA採訪證，一向是外交部及駐日內瓦辦事處的優先重點工作之一。



李憲章說，目前尚未獲具體進展，仍由駐處協同友邦及理念相近國家，積極向WHO洽商。（編輯：李淑華）1070515





（中央社製圖）

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