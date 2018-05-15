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中央社申請世界衛生大會採訪證遭拒絕

發稿時間：2018/05/15 17:33

最新更新：2018/05/15 20:34

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zoom in 第71屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團出席，台灣媒體申請採訪證也遭到拒絕。聯合國歐洲總部15日以電郵通知中央社記者，拒絕核發WHA採訪證。（中央社）第71屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團出席，台灣媒體申請採訪證也遭到拒絕。聯合國歐洲總部15日以電郵通知中央社記者，拒絕核發WHA採訪證。（中央社）

（中央社記者唐佩君、戴雅真布魯塞爾－倫敦15日連線報導）台灣媒體計劃採訪本屆世界衛生大會正式遭到拒絕，聯合國歐洲總部今天以電郵通知中央社記者，拒絕核發WHA採訪證。

第71屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，世界衛生組織（WHO）沒有邀請台灣派代表團參與。

第71屆WHA定21日起在日內瓦召開，台灣至今未獲邀參與。中央社記者今年申請採訪證，也和去年一樣遭到拒絕。

聯合國歐洲總部在表明拒絕的電郵中並未說明原因，但網路報名系統選項也根本沒有列入台灣。記者去年申請遭拒時，曾嘗試以自己持有的其他記者證申請採訪，承辦單位還寄來電郵要求提供護照資料，並一度表示這項申請正進行仔細審核中。

中央社記者今年從倫敦、布魯塞爾分別申請，但都同步遭到聯合國歐洲總部發函直接拒絕，沒有說明原因，也沒有再進一步要求提供護照。（編輯：陳惠珍）1070515

中央社申請採訪WHA遭拒 外交部：將積極洽商

（中央社記者顧荃台北15日電）中央社申請採訪本屆世界衛生大會（WHA），遭聯合國歐洲總部通知，拒絕核發採訪證。外交部今天表示，駐處將與友邦及理念相近國家，積極向世界衛生組織（WHO）洽商。

外交部發言人李憲章晚間表示，協助台灣媒體記者申請WHA採訪證，一向是外交部及駐日內瓦辦事處的優先重點工作之一。

李憲章說，目前尚未獲具體進展，仍由駐處協同友邦及理念相近國家，積極向WHO洽商。（編輯：李淑華）1070515

（中央社製圖）（中央社製圖）
（中央社製圖）（中央社製圖）

延伸閱讀》美國強烈支持台灣參與WHA AIT發文聲援

延伸閱讀》特派專欄 5月日內瓦揮之不去的紅色陰影

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