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郭泓志相隔1111天拿勝投 回投手丘坦言感動

發稿時間：2018/05/15 22:19

最新更新：2018/05/15 22:31

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zoom in 等了229天富邦悍將隊投手郭泓志（右）重回一軍投手丘，15日後援投4球，最快球速147公里，球隊8局反攻，以9比8勝中信兄弟，郭泓志相隔1111天再拿勝投。中央社記者謝靜雯攝 107年5月15日等了229天富邦悍將隊投手郭泓志（右）重回一軍投手丘，15日後援投4球，最快球速147公里，球隊8局反攻，以9比8勝中信兄弟，郭泓志相隔1111天再拿勝投。中央社記者謝靜雯攝 107年5月15日

（中央社記者謝靜雯新北15日電）等了229天，富邦悍將隊左投郭泓志重回一軍投手丘，今天後援投4球，最快球速147公里，悍將以9比8勝中信兄弟，郭泓志相隔1111天再拿勝投；總教練葉君璋表示：「好的開始。」

9度動刀再回投手丘，郭泓志上一次在中職一軍出賽為去年9月28日，相隔229天，今天再回到一軍。悍將今天迎戰中信兄弟隊，8局兄弟隊進攻，彭政閔敲出個人本季第2轟，2人出局後郭泓志接手後援，總計投4球，壘上跑者盜壘失敗，結束當局投球任務。

悍將隊8局下半反攻，靠著蔣智賢、陳品捷、胡金龍、林宥穎接連安打，單局攻下3分、以9比8翻轉戰局，倪福德9局上半接手穩守，替球隊守住勝利，也讓郭泓志繼2015年4月30日後，相隔1111天再拿勝投，也是中職生涯第2勝。

總教練葉君璋表示，郭泓志今天上場投球，雖然只有投4球，但是感覺很棒，「掌握度比去年剛上到一軍時的感覺還好，速度也有出來」，首場出賽就拿下勝投是好的開始；捕手林宥穎也表示：「郭泓志感覺已經調整到百分百，無論速度、球的尾勁都不錯。」

相隔這麼久再回到一軍投手丘，郭泓志坦言：「感動，可以回來比賽的感覺很好。」今天比賽從7局開始熱身，回到一軍張力更大，「有點興奮、腎上腺素上升的感覺，最重要的還是球隊贏球」。

悍將隊捕手林宥穎今天比賽單場3安、3打點，8局先幫郭泓志抓下盜壘跑者，下半局關鍵安打幫助球隊翻轉戰局；林宥穎表示就是「氣」好，先前觀察蔣智賢打擊動作，試著調整自己握棒的距離，收到不錯的成效。

雖然球隊開季到目前為止戰績不算理想，但林宥穎表示，上半季還沒到最後都還有機會，「身為職業球員，每場比賽都希望盡力表現，帶給觀眾最好的比賽，我最重要的角色還是幫助投手減少失分」。

悍將隊今天一度0比7落後，直到6局才開始追分，6局林哲瑄敲出2分砲帶動球隊氣勢，也是隊史第1500轟，悍將隊6到8局、局局拿分，拿下比賽勝利；葉君璋表示，今天比賽就是讓球員盡情去打，「今天開始有像2016年拿下總冠軍那年的球隊感覺，不管落後幾分，最後都有機會拿下勝利」。（編輯：吳協昌）1070515

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