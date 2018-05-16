美議員示警巴拉圭恐與台斷交 外交部：邦誼穩固

外交部16日表示，目前與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊合作推動順利。圖為總統蔡英文（右）2017年在總統府以國宴宴請巴拉圭共和國卡提斯總統（左）一行人，並致贈台巴建交60週年紀念酒以紀念兩國悠久的邦誼。（中央社檔案照片）