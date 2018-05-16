美議員示警巴拉圭恐與台斷交 外交部：邦誼穩固

外交部16日表示，目前與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊合作推動順利。圖為總統蔡英文（右）2017年在總統府以國宴宴請巴拉圭共和國卡提斯總統（左）一行人，並致贈台巴建交60週年紀念酒以紀念兩國悠久的邦誼。（中央社檔案照片）
（中央社記者侯姿瑩台北16日電）美國聯邦參議員盧比歐擔憂巴拉圭可能是下一個與台灣斷交的友邦。外交部今天表示，持續強化鞏固與各邦交國的邦誼；目前與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊合作推動順利。
美國參議院外交委員會亞太小組15日針對美國在亞太領導力進行聽證會。盧比歐（Marco Rubio）指出，巴拿馬與多明尼加先後與台灣斷交，他擔憂巴拉圭可能成為下一個；他質疑美方是否有明確向宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭這些國家表達美國對此的關切。
美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚（Alex Wong）回應表示，美國視維持現狀為台海穩定的關鍵，任何改變台灣外交夥伴的行為，美方都視為是改變現狀。美方向夥伴，也向北京傳達清楚的立場。
對此，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，目前政府與巴拉圭邦誼穩固，各項雙邊及技術合作推動順利，教育及文化交流也相當密切。
李憲章表示，政府感謝美國友人的支持與關心；「中國持續挖我牆角，圖謀我友邦，並造成東亞區域情勢不安」。
他說，外交部及駐外館處積極關注駐地政情發展，密切掌握相關資訊，並持續強化各項穩固邦交的作為，「絕不會在北京壓力下低頭」，也將更積極以「踏實外交」為原則與友邦互惠共榮，爭取台灣應有的國際地位。
巴拉圭是中華民國19個友邦中，唯一在南美洲的邦交國。（編輯：黃國倫）1070516
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