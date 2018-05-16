國家人權博物館成立 面對人權受害歷史

2017年國家人權博物館組織法三讀通過，成立國家人權博物館。17日將在綠島紀念園區、18日在景美園區舉行揭牌儀式。圖為景美園區仁愛樓一景。（國家人權博物館提供）

國家人權博物館系列專題1（中央社記者鄭景雯台北16日電）去年國家人權博物館組織法三讀通過，成立國家人權博物館，17日將在綠島紀念園區、18日在景美園區舉行揭牌儀式，以國家高度面對威權統治時期人權受害的歷史。



國民政府來台後，於1947年爆發二二八事件，1949年5月20日，台灣省警備總司令部實施戒嚴，同年6月21日又公布施行「懲治叛亂條例」，次年6月13日又公布施行「戡亂時期檢肅匪諜條例」，其後長達40年的戒嚴體制下，台灣社會陷入集體恐懼，噤聲難言的恐怖情境。





國民政府來台後，於1947年爆發二二八事件，隨後台灣省警備總司令部實施戒嚴，次年6月13日又公布施行「戡亂時期檢肅匪諜條例」，台灣社會陷入噤聲難言的恐怖情境。圖為二二八事件台北街頭有人縱火。（中央社檔案照片）

當年實際負責偵辦政治案件的國防部保密局、內政部調查局、台灣省保安司令部、台灣警備總司令部、台灣省政府警務處等情治單位，造成台灣各地遍佈著逮捕、偵訊、刑求、審判、起訴、監禁、槍決的處所。



文化部已整理共45處「不義遺址」，除綠島監獄、景美看守所外，像是原日本海軍鳳山無線電信所，起初興建是日本為應付戰爭龐大的通信需求。國民政府來台後，由海軍接收該電信所，將該處劃分為眷村、通訊電台和「鳳山招待所」，雖名為「招待所」，實為白色恐怖時期秘密審訊單位，若發現任何投共、攜艦逃亡、批評時政等行為者，便遭軍法機關逮捕、訊問、審判、監禁，以極不人道的刑求對待。



國家人權博物館館長陳俊宏表示，國家人權博物館是亞洲第一座結合歷史遺址，闡述威權統治斲傷人權歷史的博物館，下轄白色恐怖綠島、景美紀念園區，並正名「白色恐怖紀念園區」管理中心。



陳俊宏表示，期許人權館能成為人權與民主的「觀景窗」，希望彙集民主、人權議題各式素材，未來將結合12年國教課綱，設計符合不同需求的學習工具箱，提供教師豐沛的教學資源。目前也已著手進行公務人員的人權教育，例如法官學院已在綠島園區舉辦人權研習課程。此外，也透過與地方縣市政府合作，共同保存不義遺址，使當地民眾能深刻瞭解在地歷史。



此外，研究是博物館永續發展的重要基石，人權館設立典藏研究及檔案中心，未來將與檔案管理局合作以政治受難者的口述歷史、個人史料為基礎，將每位前輩獨特的白色恐怖際遇還原於歷史脈絡中，架構威權統治下體制傷害人權的全貌。配合逐步公開的政治檔案，開啟加害體系及其協力者的研究，並協助釐清真相，讓遭受不當判決與權益受損的前輩們，在歷史正義中恢復應有的尊嚴與名譽。



陳俊宏說，未來人權館將連結曾處理黑暗歷史的國際友館，以民主與記憶，搭建文化交流的橋梁，成為國際民主經驗交流的舞台。



尤其今年是世界人權宣言70週年，1951年5月17日第一批政治受難者被送到綠島，陳俊宏說：「選擇在5月17日正式掛牌，意義重大。」（編輯：黃瑞弘）1070516





「鳳山招待所」，雖名為「招待所」，實為白色恐怖時期秘密審訊單位。圖為鳳山招待所昔日禁閉室，室內設有防撞頭自盡設施。（中央社檔案照片）

（影片來源：景美人權Youtube頻道）

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