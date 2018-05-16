綠島垂淚碑 見證斑斑血淚人權史

民國40年至54年間，政治犯都送到綠島「新生訓導處」接受思想改造，採軍事化管理。圖為新生營管訓處新生午後跳健身操。（中央社檔案照片）

國家人權博物館系列專題3（中央社記者盧太城台東縣16日電）國家人權博物館綠島紀念園區內，「新生訓導處」曾是思想改造的集中營；「綠洲山莊」則是禁錮靈魂的牢房。這2處有說不完的故事，道不盡的苦難。翻開每頁歷史，都是政治犯不堪回首的血淚史。



「新生訓導處」的全名是台灣省保安司令部新生訓導處，民國40年至54年間，政治犯都送到此處接受思想改造，採取軍事化管理，必須勞動。



當時「新生訓導處」總共有12個中隊，及一個女生隊，約2000人。接受思想改造的都是台灣菁英，有醫生，有老師，有藝術家。



當時的綠島可以說是台灣醫生最密集的地方，被關醫生就超過10人，也是台灣教育水平最高的地方。



政治受難者歐陽文看到綠島婦女拿三角漁網抓魚苗，但因魚苗透明，婦女眼花看不清楚，所以抓得很少，後來他教婦女將繪畫材料塗在網上，落網魚苗一目了然，婦女漁獲量大增，這方法改善綠島的捕魚民方法。



另外，「台北郵局」的王文清利用被淘汰的檜木板作為小提琴的琴身，鋤頭柄做拉弓；用玻璃碎片一橫一豎慢慢的雕琢，花4個月時間打造一把小提琴。



屏東師專畢業的陳武鎮，在部隊「心戰測驗」考卷背面寫著「反中央」，換來2年的思想改造，在綠島幫忙輔導小學生。



民國54後新生訓導處解散，房舍移給警備總部，政治犯移監到台東泰源監獄。



民國59年發生泰源監獄事件，多名年輕人被捕，其中5人被槍決。泰源監獄事件，驚動當局，立即在綠島「新生訓導處」趕建高牆式監獄，於民國61年完工，稱為國防部感訓監獄，即綠洲山莊，泰源監獄的政治犯及台灣各地軍事監獄的政治犯，再度回到綠島。



「綠洲山莊」不同「新生訓導處」，是採取圍牆室的牢房，「政治犯」進去後被關在高牆內，直到出獄才能看到外面。裡面有獨居房、禁閉室，是一個禁錮靈魂的地方，直到解嚴後才廢除。





綠洲山莊於民國61年完工，採取圍牆室的牢房，「政治犯」進去後被關在高牆內，直到出獄才能看到外面。圖為綠洲山莊空拍圖。（國家人權博物館提供）

被關15年的政治受難者陳彭雲曾回憶，在「綠洲山莊」，時間對他們沒有意義，他們沒有名字，只有冰冷的數字。黑夜充滿未知的恐懼，只有明日曙光會讓人抱有一絲希望，不少牢友忍不住折磨，最後都精神錯亂或是自殺了結生命。



在那個暗黑年代，綠島女孩蘇素霞留下一段淒美的愛情故事。在一次邂逅，蘇素霞喜歡上才華洋溢的年輕政治犯曾國英。曾國英因「海軍台獨案」於民國53年被送到綠島管訓，在新生訓導處康樂隊當小喇叭手，因下鄉巡迴演出的機會和當時的「綠島百合」蘇素霞認識而相戀。



但當時的新生訓導處一名軍官，也愛戀著蘇素霞，空暇時就會跑去找蘇素霞，和蘇素霞家人互動良好。



和政治犯的愛情，不見容於當時的環境，蘇素霞最後嫁給軍官，但為了愛情，婚後幾天就選擇了犧牲自己的性命，服毒自殺。蘇素霞被稱為「綠島百合」，這段淒美的愛情故事，也見證了那段白色恐怖的苦難歷史。



解嚴後，柏楊等政治犯推動在綠島建立人權紀念園區，民國88年12月綠島人權園區揭牌，當時總統李登輝親自前往揭牌，和柏楊等人一起揭開柏楊寫的「垂淚碑」。



碑文上寫著：「在那個時代有多少母親，為他們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣」。李登輝正式代表政府向政治受難者道歉。



政黨輪替後，民國91年，時任總統陳水扁到綠島，揭開「綠洲山莊」的神秘面紗，並在垂淚碑留言：「真誠面對歷史，勇敢走過受難之地，以堅毅的心擁抱民主、自由、人權與和平之路」的字句。同時宣示推動「台灣人權法典」立法。



民國96年10月，投入總統選舉的時任國民黨主席馬英九也前往綠島，留下：「暗夜不再垂淚，迎向人權曙光」。



台灣人權之路，經歷4任民選總統，國家人權博物館即將於17日揭牌，綠島園區包含了「新生訓導處」、「綠洲山莊」，以及「垂淚碑」，為這段血淚斑斑的人權歷史做下見證。1070516（編輯：黃瑞弘）





「綠洲山莊」採取圍牆室牢房，裡面還有獨居房、禁閉室，「政治犯」進去後被關在高牆內，直到出獄才能看到外面。圖為綠洲山莊的思想改造中心─中山室。（中央社檔案照片）

綠島垂淚碑上面寫著，「在那個時代有多少母親，為他們囚禁在這個島上的孩子，長夜哭泣」。（中央社檔案照片）

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