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氣溫持續偏高 用電量連3天創新高

發稿時間：2018/05/16 15:56

最新更新：2018/05/16 16:12

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（中央社記者陳政偉台北16日電）白天氣溫持續偏高，台北市氣溫飆到攝氏35.6度，是今年以來新高。全台用電量連續3天刷新今年最高紀錄，下午1時40分最高負載達3421.6萬瓩，亮出供電警戒橘燈。

中央氣象局預測，因太平洋高壓強，今天及未來一週，全台都是高溫炎熱天氣。而連日高溫推升用電量，據台電官網資料，今天最高用電量在下午1時40分達到3421.6萬瓩，也就是到今天為止，已連續第3天創下今年新高紀錄。

台電原本預估今天最高用電量為3400萬瓩、備轉容量率為4.92%，但熱累積效應持續，中午12時7分，台北市氣溫飆到攝氏35.6度，是今年以來新高，用電量隨之飆升，下午1時40分尖峰負載已達3421.6萬瓩。

台電副中央調度監鄭有財表示，目前觀察到今天的用電尖峰負載約達3420萬瓩，但仍需等到稍晚才能確定實際數據。台電每天都會針對用電狀況進行檢討，原本就預估今天最高用電量會在3420萬到3470萬瓩左右。

且受到好天氣的幫助，鄭有財指出，因為太陽光電今天供電量達100萬瓩左右，對尖峰時間的用電有所挹注。

觀察台電本週供電燈號，預計到17日，會亮出連續3顆警戒橘燈，鄭有財表示，週末用電負載就會下降，且台電大型機組歲修期將結束，核三1號機若順利併聯發電，預計開始併聯後，可提供一定的用電挹注。

行政院原子能委員會14日同意已完成大修的核三1號機起動，台電目前正在進行起動過程的測試工作，完成後將再向原能會提出併聯申請，目標在17日起動併聯。（編輯：李信寬/林孟汝）1070516

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