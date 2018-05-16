核三1號機今天併聯 加入夏季供電行列

台電表示，核三廠1號機已在16日下午4時30分併聯供電，因應夏季用電高峰。圖為核三廠區。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳政偉台北16日電）天氣炎熱，高溫居高不下，行政院原子能委員會14日同意已完成大修的核三廠1號機起動，台電表示，核三廠1號機已在今天下午4時30分併聯供電，因應夏季用電高峰。
台電核三廠1號機在5月7日完成大修定期維護保養後，向原能會提出機組起動申請，原能會在14日下午2時同意已完成大修的核三廠1號機起動。
原能會指出，已經收到台電公司依「核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法」所提出的核三廠1號機再起動後併聯申請。
台電今天傍晚發布新聞稿指出，依照相關規定完成機組起動及相關測試作業後，向原能會提出機組併聯供電申請，原能會在今天下午同意，核三廠1號機隨即於今天下午4時30分開始併聯供電。（編輯：林淑媛）1070516
台電提核三1號機併聯申請 原能會審查通過
（中央社記者朱則瑋台北16日）台電公司今天提出核三1號機再轉後併聯申請，原能會到現場實際視察，確認安全無虞後，同意併聯申請，之後核三1號機就可對外發電，舒緩夏季用電緊繃問題。
核三1號機4月3日開始大修，台電完成相關工作後，於5月7日提出機組起動申請，原能會在14日下午2時同意核三1號機起動，台電今天則依核子反應器設施停止運轉後再起動管制辦法，提出核三廠1號機再轉後併聯申請。
原子能委員會根據台電公司檢送的申請文件進行審查，並把整合起動過程間各項現場視察結果，確認機組運作狀態符合併聯要求後，決定同意機組併聯。
原能會核能管制處副處長李綺思表示，由於併聯階段現場相關測試、準備作業較為單純，所以當天就能完成審查作業，不過，後續台電公司併聯發電後，原能會仍將持續監督機組運轉作業符合相關安全要求確保，確保安全無虞。（編輯：楊凱翔）1070516
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