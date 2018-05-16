公司法修正草案完成初審 關鍵條文皆保留

立法院16日初審通過公司法部分條文修正草案，經濟部次長王美花說明，經濟部同仁是首次處理彙整多名立委提案，寫法上可能有引起疑慮之處，對此表達歉意，同時她強調，經濟部在此條文新增但書時，並未考慮個案，僅在考量法條周延性上作此調整。（中央社檔案照片）