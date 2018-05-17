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參與WHA 外交部：超過25國將為台發聲

發稿時間：2018/05/17 11:39

最新更新：2018/05/17 11:53

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外交部國際組織司司長徐佩勇17日表示，世界衛生大會上，絕對有超過25國將為台發聲。（中央社檔案照片）外交部國際組織司司長徐佩勇17日表示，世界衛生大會上，絕對有超過25國將為台發聲。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北17日電）外交部國際組織司司長徐佩勇今天針對有多少國家會在世界衛生大會（WHA）為台發聲表示，理念相近的國家加上友邦，絕對超過25國。

世界衛生大會21日起將於日內瓦召開，台灣至今未獲邀。知情官員日前表示，目前已有16個友邦為台灣聯合致函世界衛生組織（WHO），要求將「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，列入今年WHA的議程。

立法院外交及國防委員會今天上午邀請外交部長吳釗燮進行業務報告，並就「兩岸競爭下我邦交國維穩與參與國際組織之戰略」進行專案報告，並備質詢。

中國國民黨立委林麗蟬質詢表示，外交部是否有掌握多少國家會在WHA上為台灣發聲，支持台灣參與WHA。

徐佩勇表示，理念相近的國家加上友邦，絕對超過25國。吳釗燮表示，一直都有掌握，有很多先進國家也已明確表達會發言支持台灣。

民進黨立委王定宇質詢表示，友邦宏都拉斯、薩爾瓦多已連續4年未替台灣在聯合國發聲，而友邦瓜地馬拉已有3年未替台灣在聯合國發言。

徐佩勇表示，上述友邦都有挺台動作，宏都拉斯已致函WHO、薩爾瓦多提案、瓜地馬拉將在WHA上發言。（編輯：溫貴香）1070517

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