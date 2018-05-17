NBA年度獎項入圍名單 詹皇搶5度MVP

美國職籃NBA 16日公布年度獎項入圍名單，騎士「小皇帝」詹姆斯（左）、鵜鶘「一眉道人」戴維斯（中）、火箭「大鬍子」哈登（右）角逐年度最有價值球員。（左圖取自詹姆斯Instagram網頁www.instagram.com/kingjames；中圖取自戴維斯推特twitter.com/antdavis23；右圖取自休士頓火箭隊臉書www.facebook.com/houstonrockets）

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職籃NBA今天公布年度獎項入圍名單，火箭「大鬍子」哈登、騎士「小皇帝」詹姆斯、鵜鶘「一眉道人」戴維斯角逐年度最有價值球員（MVP），詹皇將爭取第5度獲獎。



法新社報導，哈登（James Harden）是本季聯盟得分王，場均30.4分，接替奧克拉荷馬雷霆「西河」衛斯布魯克（Russell Westbrook）成為MVP的呼聲最高。



過去3季都是年度MVP亞軍的哈登，是休士頓火箭本季例行賽65勝勇奪聯盟戰績第一的大功臣。



而33歲的詹姆斯（LeBron James）本季場均27.5分，是他2009-10年球季以來最佳，平均每場另有8.6個籃板和9.1次助攻，而且例行賽82場全勤。



詹姆斯上場時間也是全聯盟第一，拜他助陣之賜，表現不穩的克里夫蘭騎士本季還能登上東區第4。



如果詹皇本季再奪MVP，就將加入羅素（Bill Russell）和喬丹（Michael Jordan），成為5度年度MVP得主。目前年度MVP紀錄以賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）居首，6座MVP殊榮至今無人能破。



「表弟」柯森斯（DeMarcus Cousins）季末受傷缺陣，紐奧良鵜鶘靠著戴維斯（Anthony Davis）挺過難關，才能拿到西區第6種子。



戴維斯本季創下生涯最高場均28.1分，平均每場另有11.1個籃板和2.6個阻攻，他也和猶他爵士戈柏特（Rudy Gobert）與費城76人的恩比德（Joel Embiid）一同入圍年度最佳防守球員。



年度最佳新人一項，入圍的是爵士密契爾（Donovan Mitchell）、76人西蒙斯（Ben Simmons）與波士頓塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。



NBA年度獎項入圍名單由體育記者和轉播單位組成的全球小組票選選出，得主將在6月25日揭曉。



今年爭取年度最佳教練的包括塞爾蒂克史蒂文斯（Brad Stevens）、爵士史奈德（Quin Snyder）和多倫多暴龍的凱西（Dwane Casey）。暴龍季後賽第2輪遭騎士橫掃出局後，凱西已經被球隊掃地出門。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1070517