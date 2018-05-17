美國會首度為挺台致函WHO 總統府由衷感謝

美國172名跨黨派聯邦眾議員致聯名信，呼籲世界衛生組織應邀台灣參與世界衛生大會；總統府發言人黃重諺17日說，由衷感謝美國眾議員力挺台灣人民健康權益和國際參與。（中央社檔案照片）
（中央社記者呂欣憓台北17日電）美國172名跨黨派聯邦眾議員致聯名信，呼籲世界衛生組織（WHO）應邀台灣參與世界衛生大會；總統府發言人黃重諺今天說，由衷感謝美國眾議員力挺台灣人民健康權益和國際參與。
美國聯邦眾議院由共和黨籍的眾院外委會主席羅艾斯（Ed Royce）及眾院外委會民主黨首席議員恩格爾（Eliot Engel）領銜，共172名眾議員簽署聯名信，以美國聯邦眾議院名義寄給WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。
信中「強烈敦促」譚德塞，應無條件讓台灣以觀察員身分，參與今年與往後的世界衛生大會（WHA）及相關技術性會議。
黃重諺透過新聞稿表示，來自於北京當局的打壓依舊，台灣在爭取WHA的參與仍充滿挑戰。
黃重諺說，美國政府、國會及民間社會各界對台灣參與WHO的堅定支持，持續邀理念相近國家為台灣發聲，特別羅艾斯領銜眾院100多名眾議員聯合致函WHO秘書長，力挺台灣人民的健康權益與國際參與，台灣人民與政府都由衷感謝。（編輯：李明宗）1070517
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