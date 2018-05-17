/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 個人申請西城秀樹白沙屯 金曲獎
>rss

海陸士兵救生衣袋遭履車捲入 臉手受傷無礙

發稿時間：2018/05/17 14:27

最新更新：2018/05/17 15:22

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
海軍陸戰隊戰車大隊高姓士兵16日執行兩棲突擊車水密測試時，救生衣收納袋不慎捲入，造成臉部、手臂外傷，目前意識清楚留院觀察。圖為AAV7兩棲突擊車搶灘畫面。（中央社檔案照片）海軍陸戰隊戰車大隊高姓士兵16日執行兩棲突擊車水密測試時，救生衣收納袋不慎捲入，造成臉部、手臂外傷，目前意識清楚留院觀察。圖為AAV7兩棲突擊車搶灘畫面。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北17日電）海軍陸戰隊指揮部今天表示，戰車大隊高姓士兵昨天上午10時在營區執行兩棲突擊車水密測試時，救生衣收納袋不慎捲入，造成臉部右側、手臂外傷，目前意識清楚，留院休養觀察中。

海軍陸戰隊指揮部下午發布新聞稿表示，戰車大隊高姓士兵昨天上午10時在營區執行AAV7兩棲突擊車水密測試時，期間救生衣收納袋不慎遭到捲入，導致高姓士兵的臉部右側、手臂外傷，立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。

海陸指揮部指出，目前已完成傷口縫合，且高姓士兵意識清楚，留院休養觀察中；另外，海陸指揮部已針對此案成立專案小組調查，並要求各單位加強勤前教育，確保人員安全。

海軍司令部網站指出，台灣採購AAV7A1 RAM/RS兩棲突擊車總計54輛，包括AAVP7A1人員運輸車48輛、AAVC7A1指揮車4輛，以及AAVR7A1救濟車2輛，分別編制於陸戰66旅的2個中隊。（編輯：張均懋）1070517

延伸閱讀》漢光預演傘兵高空墜地 送醫急救仍未脫離險境

延伸閱讀》漢光預演意外 國防部：演習仍按計畫實行

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP