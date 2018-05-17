海陸士兵救生衣袋遭履車捲入 臉手受傷無礙

海軍陸戰隊戰車大隊高姓士兵16日執行兩棲突擊車水密測試時，救生衣收納袋不慎捲入，造成臉部、手臂外傷，目前意識清楚留院觀察。圖為AAV7兩棲突擊車搶灘畫面。（中央社檔案照片）
（中央社記者游凱翔台北17日電）海軍陸戰隊指揮部今天表示，戰車大隊高姓士兵昨天上午10時在營區執行兩棲突擊車水密測試時，救生衣收納袋不慎捲入，造成臉部右側、手臂外傷，目前意識清楚，留院休養觀察中。
海軍陸戰隊指揮部下午發布新聞稿表示，戰車大隊高姓士兵昨天上午10時在營區執行AAV7兩棲突擊車水密測試時，期間救生衣收納袋不慎遭到捲入，導致高姓士兵的臉部右側、手臂外傷，立即送往國軍高雄總醫院左營分院治療。
海陸指揮部指出，目前已完成傷口縫合，且高姓士兵意識清楚，留院休養觀察中；另外，海陸指揮部已針對此案成立專案小組調查，並要求各單位加強勤前教育，確保人員安全。
海軍司令部網站指出，台灣採購AAV7A1 RAM/RS兩棲突擊車總計54輛，包括AAVP7A1人員運輸車48輛、AAVC7A1指揮車4輛，以及AAVR7A1救濟車2輛，分別編制於陸戰66旅的2個中隊。（編輯：張均懋）1070517
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