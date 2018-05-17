高溫不下 歷年5月用電前10名今年已有4天

台電公布17日最高用電量出現在下午2時15分，達3469.2萬瓩，創下歷年5月份用電量新高。此為用電示意圖。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳政偉台北17日電）高溫讓用電量飆升，台電公布今天最高用電量出現在下午2時15分，達3469.2萬瓩，連4天創下今年新高，也是歷年5月份用電量新高，且今年5月已有4天在歷年排名前10名。
中央氣象局觀測，大台北地區上午11時42分出現攝氏36度高溫，刷新今年台北高溫紀錄。
台電傍晚公布，今天最高用電量在下午2時15分達3469.2萬瓩，除連續4天刷新今年用電新高，也同步打破歷史5月份用電統計新紀錄，而今天備轉容量176.4萬瓩、備轉率5.09%。
面對夏季用電高峰，行政院原子能委員會14日同意已完成大修的核三廠1號機起動，台電核三廠1號機也在16日下午4時30分併聯供電。
針對用電尖峰電力調度，台電表示，太陽光電今天供電量達100萬瓩左右，核三1號機目前順利併聯發電，投入供電50幾萬瓩，且持續升載中，兩者皆對尖峰時間的用電有所挹注。
據台電提供的資料，截至5月17日為止，今年用電量排名依序為5月17日達3469.2萬瓩，5月16日3423.5萬瓩，5月15日3351.8萬瓩，5月14日3291.4萬瓩，5月7日3276.2萬瓩，5月2日3235.1萬瓩，5月8日3172.9萬瓩，4月23日3148.7萬瓩，4月24日3111萬瓩，4月13日3106.8萬瓩。
若觀察歷年5月用電量排名前10名，光今年5月就在歷年排名上已經出現4天；最高紀錄為今天出現的3469.2萬瓩，第三高2018年5月16日用電量3423.5萬瓩，第五高是2018年5月15日有3351.8萬瓩，還有2018年5月14日3291.4萬瓩為第九高。（編輯：蘇志宗）1070517
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