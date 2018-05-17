/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 傘兵西城秀樹個人申請 金曲獎
>rss

高溫不下 歷年5月用電前10名今年已有4天

發稿時間：2018/05/17 17:33

最新更新：2018/05/17 17:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台電公布17日最高用電量出現在下午2時15分，達3469.2萬瓩，創下歷年5月份用電量新高。此為用電示意圖。（中央社檔案照片）台電公布17日最高用電量出現在下午2時15分，達3469.2萬瓩，創下歷年5月份用電量新高。此為用電示意圖。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳政偉台北17日電）高溫讓用電量飆升，台電公布今天最高用電量出現在下午2時15分，達3469.2萬瓩，連4天創下今年新高，也是歷年5月份用電量新高，且今年5月已有4天在歷年排名前10名。

中央氣象局觀測，大台北地區上午11時42分出現攝氏36度高溫，刷新今年台北高溫紀錄。

台電傍晚公布，今天最高用電量在下午2時15分達3469.2萬瓩，除連續4天刷新今年用電新高，也同步打破歷史5月份用電統計新紀錄，而今天備轉容量176.4萬瓩、備轉率5.09%。

面對夏季用電高峰，行政院原子能委員會14日同意已完成大修的核三廠1號機起動，台電核三廠1號機也在16日下午4時30分併聯供電。

針對用電尖峰電力調度，台電表示，太陽光電今天供電量達100萬瓩左右，核三1號機目前順利併聯發電，投入供電50幾萬瓩，且持續升載中，兩者皆對尖峰時間的用電有所挹注。

據台電提供的資料，截至5月17日為止，今年用電量排名依序為5月17日達3469.2萬瓩，5月16日3423.5萬瓩，5月15日3351.8萬瓩，5月14日3291.4萬瓩，5月7日3276.2萬瓩，5月2日3235.1萬瓩，5月8日3172.9萬瓩，4月23日3148.7萬瓩，4月24日3111萬瓩，4月13日3106.8萬瓩。

若觀察歷年5月用電量排名前10名，光今年5月就在歷年排名上已經出現4天；最高紀錄為今天出現的3469.2萬瓩，第三高2018年5月16日用電量3423.5萬瓩，第五高是2018年5月15日有3351.8萬瓩，還有2018年5月14日3291.4萬瓩為第九高。（編輯：蘇志宗）1070517

延伸閱讀》能源轉型 環團：7成民眾願接受電價上漲

延伸閱讀》去年發電火力全開 核電再生能源占比雙降

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 用電量台電
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP