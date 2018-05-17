被點名選北市 陳菊：選對會有智慧做最好決定

總統府秘書長陳菊17日赴台東及綠島參訪，並與隨團媒體茶敘，回答媒體記者的提問。 中央社記者吳翊寧台東攝 107年5月17日

（中央社記者葉素萍台東17日電）民進黨在台北市長選戰將自提人選，總統府秘書長陳菊屢被點名。她今天說，輔佐蔡總統，完成台灣社會的改革，「才是我選擇這個戰場中，最重要的工作」。她相信選舉對策委員會有能力智慧，做最好的決定。



陳菊今天參訪台東石山木工坊，她挑了一個「勇敢前行」的御守，她說，她現在很需要，因為輔佐總統，進行改革，需要很多勇氣。



陳菊隨後與媒體茶敘，對於外界頻頻點名她參選台北市長。



陳菊說，民進黨台北市長選戰，昨天已確定徵召程序，「我們尊重選對會」；選對會評估誰是最強人選，民調只是其中之一，一定還有各種考量，選對會在這2週做最後的決定，「我們都會尊重」；她相信選對會有能力智慧，做最好的決定。



陳菊提到，過去她說「戰士沒有選擇戰場的權利」，是因為當時要離開高雄到總統府；輔佐蔡總統是現階段台灣社會的期待，「我就沒有選擇的權利，我應該全力支持她（蔡總統）」，完成改革，提出政績；台北市選舉是大家所關心事務的其中一個項目，「輔佐蔡總統完成台灣社會的改革，才是我選擇這個戰場中，最重要的工作」。



陳菊表示，蔡總統在若干的改革遭受挫折，這是意料之中；她必須協助總統，讓總統政績顯現。



另外，前總統府副祕書長羅智強質疑陳菊接任民進黨新北市長參選人蘇貞昌的競選總部主委，涉嫌有圖利等情況，昨天到台北地檢署告發陳菊涉犯圖利罪、貪污治罪條例。



陳菊說：「我不知道我有甚麼貪污的事實，有甚麼圖利。」



陳菊指出，她與蘇貞昌是長期的戰友、好朋友，蘇貞昌願意承擔新北市這場選戰，新北市選戰也是民進黨的選舉重中之重，全黨都應該全力以赴助選。



陳菊認為，所有參與這重要選戰中，所有人都是主任委員，都是非常重要的助選員，至於誰掛什麼樣的名字，她尊重蘇貞昌競選團隊最後規劃。



陳菊說，羅智強最近在初選競選，她視為選舉造勢，沒有評論意見。（編輯：李淑華）1070517





影片來源：中央社

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