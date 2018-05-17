賴清德3小時座談 半導體業者：感受誠意

行政院長賴清德（左）17日帶領內閣閣員，參訪台積電位於新竹科學園區的總部，同時與半導體產業代表交流座談，台積電董事長張忠謀（右）與總經理暨共同執行長魏哲家（中）出面接待。中央社記者張建中攝 107年5月17日

（中央社記者張建中新竹17日電）行政院長賴清德今天親自率領經濟部長沈榮津等多位官員，前往台積電竹科總部，與半導體廠商進行近3小時的交流座談，據與會業者表示，有感受到政府溝通的誠意。



賴清德下午展開第3場產業之旅，前往台積電位於新竹科學園區的總部，與半導體廠商代表交流座談；包括沈榮津、財政部長許虞哲、科技部長陳良基與教育部長吳茂昆等多位官員也隨行參加。



台積電董事長張忠謀與擔任台灣半導體產業協會理事長的台積電總經理暨共同執行長魏哲家出面接待，聯電總經理簡山傑、聯發科副董事長謝清江、力晶執行長黃崇仁、鈺創董事長盧超群與群聯總經理歐陽志光等人代表參加座談。



賴清德表示，政府最優先的工作是拚經濟，政府會與半導體業共同努力茁壯，將從育才、留才及攬才3方面，協助半導體業者解決人才問題。



賴清德說，政府對半導體業者也有期待，希望在半導體基礎上，「嫁接」發展出人工智慧、雲端運算與自駕車等新產業，希望利用半導體的成就，在各產業開花結果，發展數位經濟，讓台灣成為智慧國家。



賴清德隨後與半導體業者進行交流座談，並未開放媒體採訪，據與會業者透露，今天廠商會中提出的問題還是以水、電、土地與人才等五缺問題為主，其中，又以人才問題是廠商關注焦點。



業者表示，官員對於水與電供應並不憂心，對電力供應有很多安排，認為再生能源未來可填補核能發電除役後的缺口；水供應則透過調派解決。



至於攬才方面，業者說，包括財政部與科技部也都提出相關解決方案。業者表示，對於廠商提出的問題，相關部會都逐一回應，確實感受到政府的誠意。（編輯：鄭雪文）1070517





行政院長賴清德17日展開第3場產業之旅，參訪台積電位於新竹科學園區的總部，並與半導體廠商交流座談。在經過近3個小時參訪與座談行程後，賴清德（前排左4）與台積電董事長張忠謀（前排左3）等業者在台積電總部大廳合影。中央社記者張建中攝 107年5月17日

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