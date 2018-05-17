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漢光演習預演意外 傘兵高空墜地送醫急救

發稿時間：2018/05/17 08:27

最新更新：2018/05/17 08:36

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國軍漢光34號演習預演17日上午發生意外，一名官兵在台中清泉崗基地實施反空機降預演，跳傘時疑因傘纏繞墜地，送醫急救。圖僅為示意。（中央社檔案照片）國軍漢光34號演習預演17日上午發生意外，一名官兵在台中清泉崗基地實施反空機降預演，跳傘時疑因傘纏繞墜地，送醫急救。圖僅為示意。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北17日電）國軍漢光34號演習預演今天上午發生意外，陸軍司令部證實，一名官兵在台中清泉崗基地實施反空機降預演，並實施空降跳傘時，疑因傘纏繞自空中墜地，目前仍有心跳，在醫院急救中。

航特部政戰主任伍立文今天表示，該名傘兵在6時20分，自1300英尺空中跳下，因傘具未開，墜落地面受傷，緊急送醫。

梧棲童綜合醫院指出，患者到院前，無呼吸心跳，經急救後已恢復呼吸心跳，仍有生命危險。

陸軍司令部證實，一名模擬入侵紅軍的特戰官兵，上午在實施反空機降課目預演時，跳出C130運輸機艙，疑因傘纏繞，造成主傘沒開、副傘未吃風，從高空墜入清泉崗基地中，目前仍有心跳，於梧棲童綜合醫院急救中。

國防部日前表示，國軍漢光34號演習預計在6月4日至8日實彈實兵演練，分為4大課目，分別為「海空聯合作戰」、「北部反登陸作戰」、「南部反登陸作戰」及「中部聯合反空（機）降作戰」。

中部聯合反空（機）降作戰部分，則為漢光演習重點項目，除了模擬共軍空降清泉崗機場的反制能力外，也首次動員民間營造廠、中華電信等後備能量投入戰損復舊，並動用民間無人機進行偵查。（編輯：張均懋）1070517

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