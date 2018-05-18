陸軍傘兵跳傘意外 初步排除保養傘摺傘問題

陸軍航特部上兵秦良丰17日在台中清泉崗基地發生跳傘意外。此為示意圖，非事件照片。（中央社檔案照片）
（中央社記者趙麗妍台中18日電）陸軍航特部上兵秦良丰昨天在台中清泉崗基地發生跳傘意外，航特部今天指出，經視察所有保養傘、摺傘的流程及事發時的畫面，目前排除因保養傘、摺傘而造成吃風不足的問題。
國軍漢光演習預演，陸軍航空特戰指揮部特戰三營昨天在台中清泉崗執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形。
陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文今天表示，參謀總長李喜明昨天下午到空訓中心，除慰勉所有官兵外，也視察所有保養傘、摺傘的過程，檢視事發時的畫面，目前排除保傘連因保養傘、摺傘造成傘頂吃風不足的問題。
「一頂傘代表一條寶貴的生命」武立文指出，保傘連就是傘兵的保母，經檢查所有保養傘的流程，昨天使用的傘在5月7日就已摺好，依照作業流程，摺好的傘超過2個月沒使用，必須拆開重摺。
武立文說，摺傘時所有的作業流程都有錄影，都會有督導士、督導軍官完成簽證，傘摺好後會填上日期，附上履歷，一頂傘的壽命就是10年，10年當中可使用100次，超過期限即淘汰。這頂傘使用23次，未超過10年。
網路傳出一張傘兵墜下的照片，畫面中主傘張開，但士兵被繩索纏住，身體呈水平狀態，引發網友熱議，並謠傳此次跳傘意外是因繩索纏繞造成。
武立文指出，腳纏繞的照片是在空中，但不代表是著陸時，支撐傘衣共有32條吊繩，跳出時會因臨時的陣風、側風或是飛機當時的姿態，以及所有傘兵的裝備，都會影響跳出的姿勢，這張照片有可能是在空中出機門的姿態。（編輯：卞金峰）1070518
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