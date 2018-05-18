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台美關係穩定邁進 善變川普是挑戰

發稿時間：2018/05/18 17:34

最新更新：2018/05/18 17:57

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前美國在台協會台北辦事處處長包道格認為，川普政府的對台政策缺乏清楚的立場、制度或政策，加上對台灣的積極同情與對中國的消極反感，也影響對台政策。右為總統蔡英文；左為美國總統川普。（中央社檔案照片）前美國在台協會台北辦事處處長包道格認為，川普政府的對台政策缺乏清楚的立場、制度或政策，加上對台灣的積極同情與對中國的消極反感，也影響對台政策。右為總統蔡英文；左為美國總統川普。（中央社檔案照片）

轉型路上的蔡英文/國際篇（1）（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）總統蔡英文就職兩週年，美國學者葛來儀認為，台美關係穩固，也應會持續增強。學者包道格則點出，台灣應透過經貿往來增強在東南亞的影響，若能增強軍事與經濟實力，會是對美國印太戰略的貢獻。

蔡總統就職兩年來，美國總統川普在就職前公開與蔡總統通電、國務院東亞暨太平洋事務局副助卿黃之瀚訪問台灣、國務院批准對台潛艦國造的行銷許可證、公開聲援台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），及美國國會通過台灣旅行法等，都顯示台美關係大步邁進。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）指出，美台關係是美中台三角關係中最穩定的一角，這些關係在未來兩年可能會進一步增強。

葛來儀也指出，美國已成為不可預測的因素，美中關係可能出現波動或不穩。川普政府如果在台灣議題上跨越中國的紅線，兩岸關係可能會變得不穩定且更形緊張。

儘管過去兩年台美關係更形密切，但川普的商人性格與政策不確定性，觀察者憂心台灣成為美中角力下的棋子。前美國在台協會主席卜睿哲（Richard Bush）提出另一個角度思考台美關係。

他指出，應該將美國行政部門與國會的行動分開看待，甚至行政部門內部不同機構立場都不同。卜睿哲分析，目前看來美國對台未有連貫性的政策，如果能有，將有很大幫助。

川普的性格不定難以掌握，是各國與川普政府打交道的一大問題，容易造成誤判，也常出現政策前後矛盾。這樣的狀況也出現在台美關係上。

前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）就指出，川普政府的對台政策缺乏清楚的立場、制度或政策，加上對台灣的積極同情與對中國的消極反感，也影響對台政策。川普的對台政策比他過去任職政府部門時更難以預測。

美中關係牽動台美關係。美國國家安全戰略報告（NSS）與國防戰略報告（NDS）都將中國視為戰略競爭對手，美中貿易戰升溫。但另一方面，需要中國在北韓議題上合作的川普，又頻頻對中國國家主席習近平示好，美中競合關係的變化對台灣至關重要。

對此，卜睿哲認為，這些報告不見得是美國政策的最佳指標，總統仍扮演重要角色，但川普似乎自己就相互牴觸。

包道格則指出，台灣從未因為美中關係惡化而從中得益，隨著中國與美國的利益衝突增加，局勢將越來越複雜，甚至緊張，這對台北與華府都是挑戰。

另方面，蔡總統上任後積極推動新南向政策，一方面希望拓展台灣的國際發展空間，擺脫過度傾中現況，另方面也正好呼應川普的印度洋太平洋戰略。

包道格指出，隨著中國在東南亞的影響力擴大，台灣的影響力也隨之消退。這種影響的基礎在於與當地建立良好商業關係，因此新南向政策應該透過信貸政策、投資支援與技術開發，擴大對當地的影響力。

他也表示，雖然美國的印太戰略具體內容仍不明確，但讓自己更不容易受到軍事恐嚇，更具經濟活力，是台灣可以做的最大貢獻。（編輯：廖漢原）1070518

延伸閱讀》看更多蔡總統就職2週年專題報導

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