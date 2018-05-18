白木屋慘賠近5億 陳根德：真的撐不下去了

景岳生技18日宣布，旗下100%持有子公司白木屋食品因持續虧損，考量未來無法轉虧為盈，為維護股東權益，董事會決議一週內辦理停業。圖為白木屋高雄漢神百貨專櫃。 中央社記者董俊志攝 107年5月18日

（中央社記者韓婷婷台北18日電）擁有21年歷史的白木屋蛋糕，今天宣布一週內熄燈，震撼市場。白木屋董事長陳根德在接受中央社專訪時說：「累虧已近5億元，真的撐不下去了，只能止血。」



資本額僅新台幣6.09億元的生技廠景岳，2014年斥資新台幣16.5億元吃下連鎖烘培業白木屋，歷經4年努力，仍虧損連連，今天正式宣布一週內將停業熄燈，景岳董事長陳根德的「烘培夢」宣告破滅。



白木屋成立於1997年11月，在全國有24個據點，曾獲國家品質獎、台灣最具代表性15大伴手禮，以及台灣100大觀光特產，今年母親節蛋糕還進入網購熱銷前5名，如今卻無預警宣布停業，令人不勝唏噓。



當年，景岳以小吃大，並以高達16.5億元硬吞下尚處虧損狀態的白木屋，引發外界不少質疑，對景岳該筆購併案可說是霧裡看花。





陳根德今天在接受中央社記者專訪時表示，4年前購併白木屋時，對台灣經濟發展有著相當的期待，但近幾年市場消費力降低，產業也有很大的改變，每個月虧損近千萬，累積虧已近5億元，真的是撐不下去了，只能先止血，再看看有沒有適合的合作夥伴。



陳根德說，即使上個月他自掏腰包希望讓公司繼續撐下去，但董事會還是希望提出解決方案，評估台灣目前服務業及消費市場狀況，白木屋只有停業一途。



陳根德曾任四到八屆立委，2016年挑戰六連任遭遇滑鐵盧，併購白木屋的烘焙夢，也隨著產業快速變化，抵擋不住新興特色烘培坊的洪流而夢碎。



白木屋近21年的歷史即將畫下句點，現有的190名員工何去何從？陳根德說，員工的資遣會一切依法，員工該有的權益一毛錢都不會少。未來，他也不排除在基本條件改善，有好的合作對象後，重啟夢想。（編輯：許雅靜）1070518



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