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對抗伊波拉 外交部籲WHO讓台灣幫忙

發稿時間：2018/05/18 21:19

最新更新：2018/05/18 21:36

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圖為世界衛生組織旗幟。（中央社檔案照片）圖為世界衛生組織旗幟。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）世界衛生大會下週將於日內瓦召開，因中國打壓，台灣未獲邀。外交部今天透過推特呼籲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），不要理會中國的政治目的，應讓台灣協助對抗伊波拉疫情。

外交部推特轉發譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的推文，並回應表示，因伊波拉疫情，全球健康面臨危機；台灣於2014年曾協助西非地區對抗伊波拉疫情，也在全球合作暨訓練架構下與美國合作辦理相關研習營。

同時，外交部推文呼籲譚德塞，沒有時間理會中國的政治目的，「是時候讓台灣幫忙了」。



譚德塞18日在推特表示，剛果爆發伊波拉疫情，需要國際社會加大努力來止住疫情。

這是本週之內，外交部第二次在推特轉發譚德塞的推文。譚德塞7日在推文中表示，「你會參加今年的WHA嗎？」並邀請大家在WHA開會前一天，一起參加20日的健走活動。

外交部推特14日轉發這則貼文，並回應表示，台灣仍在等待WHA的邀請函，「是時候讓台灣以觀察員身份參與WHA以及其他WHO活動與會議，讓台灣在全球健康扮演比較重要的角色」。

第71屆世界衛生大會將於5月21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入WHO，2009年才以觀察員身分參與WHA；因中國打壓，去年台灣沒有收到參與WHA的邀請函，今年再次被拒於門外。

外交部長吳釗燮日前接受廣播節目專訪時表示，在醫療方面，台灣有能力貢獻國際；台灣的醫療很先進，台灣也派出醫生、護士到友邦國家，協助當地醫療發展，改善當地人民生活。同時，台灣也有很好的健保制度，吸引許多國家來台學習。

不過，吳釗燮說，近期台灣爭取參與WHO活動，卻無法以觀察員身分參與今年的WHA。台灣被排除在國際組織外，不僅對台灣人民不公平，對其他國家也不公平；當台灣有需要時，不能得到國際社會的幫助，台灣也無法將經驗分享給其他國家。

吳釗燮說，台灣應受邀參與WHO相關活動，包括大會與技術性會議。

此外，為向國際表達台灣訴求，外交部今年也製作醫療短片「阿巒的作文課」（A Perfect Pair），以台灣醫療團隊協助罹患「畸形淋巴血管瘤」的越南小女孩免於截肢的真實案例，凸顯台灣的愛心與尖端醫療技術，也強調台灣參與WHO的必要性。

外交部表示，這支短片自3月31日上線以來，吸引眾多網友分享與討論，觀看次數已在5月18日突破1000萬。

WHA是WHO最高權力機構，每年開會一次，決定WHO政策方向。（編輯：蘇志宗）1070518

影片來源：潮台灣Trending Taiwan YouTube頻道

延伸閱讀》剛果民主共和國伊波拉疫情蔓延 世衛調高風險等級

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