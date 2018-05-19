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WHA開幕倒數 中央社記者直擊現場

發稿時間：2018/05/19 08:01

最新更新：2018/05/19 09:05

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第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，會場內豎起今年主題「全民健康覆蓋」大型看板，但力行實踐的台灣卻未受邀參加，頗為諷刺。中央社日內瓦攝　107年5月19日第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，會場內豎起今年主題「全民健康覆蓋」大型看板，但力行實踐的台灣卻未受邀參加，頗為諷刺。中央社日內瓦攝　107年5月19日

（中央社日內瓦18日專電）第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，中央社記者直擊現場，大會已豎起今年主題「全民健康覆蓋」大型看板，不過因中國大陸打壓台灣參與，已讓世界防疫出現缺口。

WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，今年是曾任衣索比亞外交部長及衛生部長的譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），去年當選WHO秘書長後第一次主持大會，也是WHO成立70週年，因此格外受矚目。

WHA召開前，中央社記者率先前往會場萬國宮，場外安檢滴水不漏，大門警衛對每輛車進入的車內人員證件查驗，使得門口車輛一度排長龍。

到了萬國宮，則看到許多工作人員正緊鑼密鼓布置，把WHO各種標語搬到指定地點，另還有專責的工作人員忙著一排一排擦拭會場桌子，希望讓出席的近200位各國代表滿意，也把最美好的一面呈現給全世界。

第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，會場萬國宮內正在積極準備。中央社日內瓦攝　107年5月19日第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，會場萬國宮內正在積極準備。中央社日內瓦攝　107年5月19日

中央社記者直擊會場外，已豎起今年大會主題「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage）的大型看板，副標則是每人、每地，搭配WHO人員在鄉下指導協助的相片，向世人展示WHO不遺漏任何人。

不過這樣美好正面的宣傳看板，卻因中國大陸施加政治力，讓WHO從去年起連續兩年中斷邀請台灣參與而破功，如同衛福部表示，有2300萬人口的台灣，早在1995年就做到全民皆有保，接納台灣不但有更多經驗可貢獻，拒絕台灣則讓世界出現防疫缺口。

宣傳看板中也可見WHO自傲在2016年茲卡病毒大爆發時所做的努力，台灣在茲卡病毒防疫同樣不缺席，除了國內之外，甚至協助友邦宏都拉斯衛生部採購噴藥設備、控制疫情，也樂意分享防疫經驗。然而，身為防疫重鎮的台灣，卻未受邀今年的世界衛生大會。

WHO表示，就任一年的譚德塞將在WHA提出一項雄心勃勃的改革議題，爭取挽救更多人的生命。不過，積極落實「全民健康覆蓋」的台灣卻被排除在外，「全民健康覆蓋」恐淪為口號。（編輯：陳俊碩）1070519

第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，宣傳看板中可見WHO自傲在2016年茲卡病毒大爆發時所做努力，不遺餘力的台灣卻在WHA缺席。中央社日內瓦攝　107年5月19日第71屆世界衛生大會（WHA）將在21日舉行，宣傳看板中可見WHO自傲在2016年茲卡病毒大爆發時所做努力，不遺餘力的台灣卻在WHA缺席。中央社日內瓦攝　107年5月19日

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