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農運火苗 從戴振耀的芭樂園點燃

發稿時間：2018/05/19 09:48

最新更新：2018/05/19 11:01

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農運領袖戴振耀有滿腔熱血，即使因美麗島事件坐了3年牢，他不改其志，繼續談肥料自由買賣、地租、農保，一群人在芭樂園「農民教室」點燃民主火苗。（中央社檔案照片）農運領袖戴振耀有滿腔熱血，即使因美麗島事件坐了3年牢，他不改其志，繼續談肥料自由買賣、地租、農保，一群人在芭樂園「農民教室」點燃民主火苗。（中央社檔案照片）

520農運30週年專題4（中央社記者王淑芬高雄19日電）農民出身談農權，農運領袖戴振耀有滿腔熱血，即使因美麗島事件坐了3年牢，他不改其志，繼續談肥料自由買賣、地租、農保，一群人在芭樂園「農民教室」點燃民主火苗。

美麗島雜誌在1979年12月10日國際人權日舉辦遊行，戴振耀當時因為舉著「停止剝削農民」的標語，成了政治犯，出獄後他在高雄市橋頭中崎芭樂園設「農民教室」，也帶領民眾走上街頭，農權是他一生的職志。不過，戴振耀於去年過世。

戒嚴時期談肥料自由買賣、農權，很多人避之唯恐不及，針砭時局、維權也只能耳語或祕密進行。因為美麗島事件坐了黑牢後，讓戴振耀對人民權益更有主張，也更加的暢所欲言；剛開始從農民收益、土地租金說起，慢慢推動人員組訓、帶領農民上街頭。

農權的啟蒙都在「農民教室」滋長，農民保險、農民年金的爭取，也都從田間果園的聚會中激盪萌芽。說到戴振耀的農運，得從他出身農家說起。當時30歲的戴振耀是橋頭鄉民代表，他了解家人世代務農的辛苦，也因為民代身分擁有更多的發言權，所以他也參與黨外活動成為志工。

前農委會副主委戴振耀致力於農民運動，即使因美麗島事件坐牢，他不改其志，在高雄市橋頭中崎芭樂園設「農民教室」。中央社記者王淑芬攝　107年5月19日前農委會副主委戴振耀致力於農民運動，即使因美麗島事件坐牢，他不改其志，在高雄市橋頭中崎芭樂園設「農民教室」。中央社記者王淑芬攝　107年5月19日
前農委會副主委戴振耀在高雄市橋頭中崎芭樂園設「農 民教室」，學員探討農權，也規劃走上街頭，點燃農運 火苗。 （姜素珍提供） 中央社記者王淑芬傳真　107年5月19日前農委會副主委戴振耀在高雄市橋頭中崎芭樂園設「農 民教室」，學員探討農權，也規劃走上街頭，點燃農運 火苗。 （姜素珍提供） 中央社記者王淑芬傳真　107年5月19日
zoom in 前農委會副主委戴振耀出身農家，了解農民的辛苦，一生為農民發聲，也帶領民眾走上街頭，農權是他一生的職志。（姜素珍提供）中央社記者王淑芬傳真　107年5月19日前農委會副主委戴振耀出身農家，了解農民的辛苦，一生為農民發聲，也帶領民眾走上街頭，農權是他一生的職志。（姜素珍提供）中央社記者王淑芬傳真　107年5月19日

多重身分角色，戴振耀不論他是農民、立委或農委會副主委時，說的做的都和土地、農民權益有連結，讓原本微弱的農民聲音可以多管道傳達，讓主張更清晰、更有力。

可以讓戴振耀如此從容、堅定走上農運之路，沒有後顧之憂，家人是戴振耀最大的支撐。人稱「耀嬸」的姜素珍回顧戴振耀參與社運的開始，至今難掩遺憾。

戴振耀是美麗島雜誌社的義工，當年美麗島遊行時，戴振耀被交付高舉「停止剝削農民」的標語，豈料一張被他誤以為是記者要拍攝的照片，竟成了判定戴振耀判亂罪證的圖像、有力證據，他因此後坐了3年黑牢。

拉拔3歲的女兒、1歲兒子，當時耀嬸還有孕在身，她終日為戴振耀的官司奔走、積勞抑鬱，最後保不住腹中的胎兒，耀嬸流產，遺憾至今。

談到戴振耀為民主、農運的努力，耀嬸即使有滿腹的辛酸，不過她仍為丈夫的情懷所感動。

看著先生無端成了政治犯，耀嬸說，自己選擇堅強，練就了一身好膽識，不僅要禁得起街坊好事者的打聽，還得為子女顧飽三餐。戴振耀的長女戴乃詩回憶每次要去看父親總是懷著興奮的心情，因為從大人處知道父親的牢獄之災不是件不光彩的事。

前農委會副主委戴振耀（左）致力於農民運動，戴振耀妻子姜素珍（右）是他最大的支撐與支持。（姜素珍提供）中央社記者王淑芬傳真　107年5月19日前農委會副主委戴振耀（左）致力於農民運動，戴振耀妻子姜素珍（右）是他最大的支撐與支持。（姜素珍提供）中央社記者王淑芬傳真　107年5月19日

數十年後重拾那段奔走看守所面會親人的辛酸，耀嬸說得雲淡風清，但也坦白那段時間過著以淚洗面的日子。

盼到戴振耀走出黑牢恢復人身自由，家人希望他重拾農務種植芭樂，但是經歷牢獄後的戴振耀對農權有更多的主張，與農民在芭樂園暢言農權，探討的不止於收益、土地租金、水權還有環境污染等議題，於是芭樂園「農民教室」的聲名不脛而走。

耀嬸坦言牢獄之後的戴振耀在鄰居眼裡多是「不務正業」的評價。所幸天生樂觀的耀嬸面對地方上鄰居探詢都會回說：「看伊歡喜、我就歡喜。」言下之意就是「挺他到底」。

所謂的「農民教室」，其實只不過是在芭樂園中可遮風蔽雨的工寮、棚架小屋，後來磚造改建約有30坪大，可容納約40人。剛開始，農民聚會聊收益、生產，後來慢慢談到肥料自由買賣等議題。

前農委會副主委戴振耀於美麗島事件3年黑牢後，返回 家鄉橋頭設「農民教室」成為農民幹部訓練中心，組訓 一支農運班底。 中央社記者王淑芬攝　107年5月19日前農委會副主委戴振耀於美麗島事件3年黑牢後，返回 家鄉橋頭設「農民教室」成為農民幹部訓練中心，組訓 一支農運班底。 中央社記者王淑芬攝　107年5月19日

當時在農民教室擔任組訓講師者，後來在政壇先後嶄露頭角，包括前國安會秘書長邱義仁、立委劉世芳、前高雄市長陳菊等人，與農民交流激盪更貼近民意的政策和農民福利，也曾帶頭抗議進口毒玉米等。

農民教室也將觸角往外延伸，透過議題到街頭舉辦演講會，吸引更多的年輕朋友參加，同時擴大參與議題，不管是環保、生態等，他們的熱血感動了更多人，一起反動社會的不公義。

多數時間，過了吃飯時間，大夥在農民教室繼續慷慨激昂地探討公義，耀嬸會為大家送來一鍋鍋熱粥湯、大鍋飯菜讓他們談理想也不至於餓肚子。回首芭樂園農民教室的心情，耀嬸說，她心裡早已有要將先生奉獻社會志業的準備了。

結識邱義仁後，戴振耀加入新潮流，在基督教城鄉宣傳協會（RUM）的安排下，到韓國、菲律賓、美國受訓接受「愛與非暴力抗爭」的運動組織訓練，更堅定戴振耀爭取農權的理想、散播農運的種子，也慢慢的建立了一支獻身農運的班底，讓農民運動蔓延擴散。（編輯:孫承武/陳清芳）1070519

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