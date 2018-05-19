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499落幕LINE MOBILE堅守防線 低價恐難退潮

發稿時間：2018/05/19 10:46

最新更新：2018/05/19 12:47

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LINE MOBILE堅守499防線，表態推終身吃到飽，加上電信業者表示將再推出特定促銷，低價吃到飽熱潮預料很難真的退場。（圖取自Pixabay圖庫）LINE MOBILE堅守499防線，表態推終身吃到飽，加上電信業者表示將再推出特定促銷，低價吃到飽熱潮預料很難真的退場。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者江明晏台北19日電）電信三雄的499上網吃到飽方案雖如期退場，LINE MOBILE仍堅守499防線，更表態推終身吃到飽，加上電信業者表示將再推出特定促銷，低價吃到飽熱潮預料很難真的退場。

中華電信9日起限時7天開放全民申辦499吃到飽方案，遠傳電信、台灣大哥大也宣布跟進優惠方案，引爆空前的申辦熱潮，絕對能在台灣電信史上留名，更造成客服爆滿，門市人力不足、民眾等待過久等狀況。據了解，7天以來電信業者處理這項資費方案案件量保守估計超過150萬件。

這場熱鬧的499吃到飽大戲如預期截止，業者明確表態不打延長賽，但其實低於500元的吃到飽不限速方案依舊能找得到，除了業者私下針對企業客戶續推類似專案，LINE MOBILE也仍堅守499防線。

LINE MOBILE在4月23日登台，宣布與遠傳電信合推方案，費率有299元、399元、499元三種，其中299是低速10MB吃到飽，499則完全不限速，而且是網路原生的電信服務，用戶從申辦、帳單查詢、繳費與客戶服務等，都可透過LINE MOBILE官方帳號線上完成，服務更串連LINE Pay，讓用戶可使用LINE Points折抵電信費帳單。

業者雖未公布實際申辦用戶數，但預料吸引不少跨世代的消費族群關注，LINE MOBILE好友數逼近330萬戶，貼圖下載數也達310萬戶。為回饋用戶，LINE MOBILE加碼將LINE Points的6%回饋延長至5月底，申辦最高享LINE Points 8%點數回饋，期盼進一步刺激申辦熱潮。

台灣電信市場競爭激烈，4G資費戰更是從開台之初打到現在，每回都越殺越低，LINE更表態要推終身吃到飽，意即專案綁約期滿後，仍可持續享有優惠內容，等於替台灣4G電信市場設下低價門檻。

未來，其他電信業者如中華電信等也不排除再推短期優惠方案，市場認為，即使這次499短期促銷案不延期，在消費者預期心理和競爭態勢下，低價吃到飽很難真的退出市場。

但經過這次499吃到飽申辦盛況的經驗，電信業者未來在大打資費戰的同時，也得規劃縝密的配套措施，才不至於弄巧成拙，一樁美事變壞事。（編輯：楊玫寧）1070519

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