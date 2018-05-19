漢光預演墜落傘兵 生命徵象趨於穩定

陸軍航特部上兵秦良丰17日在台中清泉崗基地高空跳傘卻墜落地面，緊急送醫。圖為漢光演習傘兵跳傘，並非此次意外事件圖。（中央社檔案照片）
（中央社記者蘇木春台中19日電）陸軍航特部上兵秦良丰前天在台中清泉崗基地高空跳傘卻墜落地面，經醫療團隊連日救治，童綜合醫院今天表示，患者身上已無急性出血的現象，生命徵象趨於穩定。
陸軍航空特戰指揮部特戰三營，17日上午在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形。
童綜合醫院急診部主任吳肇鑫今天受訪表示，秦良丰因跳傘訓練高處墜落，在急救現場無生命徵象，經救護人員緊急建立呼吸道、心肺復甦術後，判斷有張力性氣胸立即插針減壓，當天上午6時45送至童綜合醫院急診室急救，當時為到院前心肺停止現象（OHCA）。
吳肇鑫表示，經過一系列急救、檢查與處置，患者從同時有三大凶險休克急症，包括張力性氣胸、出血性休克與神經性休克，危急狀況已逐漸改善，原有的顱內出血、左側氣胸血胸、脾臟出血、左側臀部大腿急性動脈出血，經動脈栓塞治療都已止血，現在身上沒有急性出血的現象，生命徵象趨於穩定。
他指出，患者昏迷指數從第一天急救成功後最低的3分、當天在加護病房進步到7分，18日至今維持11分，高位頸椎脊髓損傷的部分，在用藥治療後，四肢的感覺和運動功能，今天呈現持續進步改善中。（編輯：卞金峰）1070519
延伸閱讀》陸軍傘兵跳傘意外 初步排除保養傘摺傘問題
延伸閱讀》傘兵墜地意外 叔叔剃光頭為姪照亮回家路
延伸閱讀》退役傘兵：主傘若失效 僅約6秒可開副傘