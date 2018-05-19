陳菊若選台北市長 呂秀蓮：一定禮讓

前副總統呂秀蓮（中）19日前往台北迪化街，參訪多家布莊，對台灣服飾仔細詢問並採購衣料。中央社記者施宗暉攝 107年5月19日

（中央社記者侯姿瑩台北19日電）年底台北市長選舉，民主進步黨將自提人選，總統府秘書長陳菊被點名出征北市。前副總統呂秀蓮今天表示，相信陳菊應該不會出來選，但如果陳菊要選，她「一定禮讓」。



有意參選台北市長的呂秀蓮今天到迪化街參訪多家布莊。呂秀蓮受訪時表示，陳菊與她過去一起為民主、人權等理念奮鬥很久，曾經一起被關在同一個黑牢裡。



呂秀蓮表示，陳菊已是總統府秘書長，還有一群人要拱陳菊出來選台北市長，「這是什麼居心」，她相信，陳菊應該不會做這樣的事情。



關於台北市長選舉，呂秀蓮說，民進黨老是覺得強棒還沒出來，「莫非請蔡總統來選嗎？」她質疑，民進黨年輕一代、掌權的人，透過媒體放話，在背後操弄選舉，也為身兼民進黨主席的總統蔡英文帶來困擾。



同時，呂秀蓮說，今天台灣的自由、民主，是戒嚴時期有許多人用身家、生命爭取來的；民進黨選舉對策委員會的諸公，對台灣民主貢獻過什麼。



此外，媒體詢及呂秀蓮昨天參加一場活動時表示，如果陳菊出來選，她將發表一篇文章，陳菊會終身受傷。對此，呂秀蓮未正面回應，僅表示，如果陳菊真的要選，打個電話知會她，她一定會禮讓陳菊，甚至願意當陳菊的選舉總幹事。



陳菊日前提到「相信選舉對策委員會有能力智慧，做最好的決定」，這席話被解讀為「鬆口」；陳菊昨天僅簡短回應「亂講」。



除了陳菊，文化部長鄭麗君也傳出參選台北市長呼聲高。不過呂秀蓮說，鄭麗君昨天有打電話給她的辦公室主任表示，絕對沒有要參選。



呂秀蓮近來頻頻走訪台北市不同地區，並提出市政理念。她今天參訪迪化街多家布莊，了解相關產業現況，特別關心店家產品是否外銷。



呂秀蓮期盼，台灣的服裝設計師將作品結合台灣元素，進軍國際。她說，前幾年她去紐約的時候，有拜訪台裔設計師吳季剛的工作室，並建議吳季剛在作品裡，結合台灣元素。



呂秀蓮希望台灣透過台北與世界連結，她樂於推動台灣在服裝方面與國際接軌。（編輯：林興盟）1070519





前副總統呂秀蓮（中）19日到台北迪化街參訪多家布莊，對台灣服飾仔細詢問、採購衣料，並與熱情民眾合影。中央社記者施宗暉攝 107年5月19日

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