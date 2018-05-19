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高國慶生涯1600安達成 中職史上第3人

發稿時間：2018/05/19 20:49

最新更新：2018/05/19 21:19

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中職統一獅隊高國慶（前）19日從富邦悍將隊投手陳鴻文手中敲出生涯第1600支安打，但高國慶直言目標力拚2000安。圖為高國慶7局敲出生涯第1600安。中央社記者吳翊寧攝　107年5月19日中職統一獅隊高國慶（前）19日從富邦悍將隊投手陳鴻文手中敲出生涯第1600支安打，但高國慶直言目標力拚2000安。圖為高國慶7局敲出生涯第1600安。中央社記者吳翊寧攝　107年5月19日

（中央社記者謝靜雯新北19日電）統一獅隊野手高國慶，為中職現役球員第二年長，今天與富邦悍將隊比賽，7局從陳鴻文手中敲出生涯第1600安，成為中職史上第3人，但高國慶不輕言退，直言目標2000安。

39歲的高國慶目前在中職年紀僅次於中信兄弟隊野手彭政閔，今年為中職生涯第15個球季，去年4月23日在高雄澄清湖棒球場從悍將隊投手陳明軒手中敲出生涯第1500安。

今天與富邦悍將隊在新莊棒球場交手，高國慶前3個打席獲得一次觸身球保送，被三振一次，另外有一次滾地球出局，7局從陳鴻文手中敲出個人生涯第1600安，為中職史上第3人。

中職目前為止史上生涯安打數最多紀錄為退役球星張泰山的2134支，其次為兄弟隊彭政閔的1890支（今天賽前），高國慶生涯1600安達成，但他還想繼續打，目標生涯2000安。（編輯：孫承武）1070519

中職統一獅隊高國慶（右）19日在與富邦悍將隊的比賽中，7局敲出生涯第1600支安打，成為中職史上第3人達成1600安里程碑的球員，隨即開心與與隊友擊掌。中央社記者吳翊寧攝　107年5月19日中職統一獅隊高國慶（右）19日在與富邦悍將隊的比賽中，7局敲出生涯第1600支安打，成為中職史上第3人達成1600安里程碑的球員，隨即開心與與隊友擊掌。中央社記者吳翊寧攝　107年5月19日

中職史上第三人！恭喜高國慶1600支安打達成！

統一獅官方粉絲團發佈於 2018年5月19日

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