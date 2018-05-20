統一發票1-2月千萬獎 還有7張未兌領

1、2月期統一發票15張千萬元特別獎，仍有7張未兌領。財政部提醒，務必在7月5日前兌獎，以免財神爺過門不入。（中央社檔案照片）
（中央社記者邱柏勝台北20日電）3、4月期統一發票將於25日開獎，但1、2月期統一發票15張千萬元特別獎，仍有高達7張未兌領；9張200萬元特獎則有2張未兌領，提醒務必在7月5日前兌獎，以免財神爺過門不入。
財政部表示，7張未兌領千萬元特別獎發票，分別是新北市板橋區國光路統一超商買旺旺仙貝19元、台中市大肚區榮華街的全聯福利中心花350元買食品、南投縣埔里鎮信義路的麥當勞買零卡可樂40元、彰化縣員林市中正路統一超商花58元買食品。
此外，還有在台南市成大醫院的杏一醫療用品買男用尿壺35元、高雄市楠梓區藍田路家樂福花1626元買日用品及食品，以及高雄市左營區高鐵路統一超商花25元買鮪魚飯糰。
至於2張未兌領的200萬元特獎發票，分別是「2018世界新車大展」的門票300元，以及台北市中山區「應安168」停車場停車費75元。
財政部官員表示，消費者可多利用載具索取無實體電子發票，不僅可增加對中無實體發票專屬獎的機會，中獎後也會主動通知中獎人；若有歸戶，獎金更會在開放兌領獎當天，就直接匯入指定帳戶，不必費時對獎，也不怕錯失領獎期限。
1月、2月期統一發票千萬元特別獎號碼為21735266；200萬元特獎號碼為91874254。尚未對獎的民眾，請快拿出手中發票，大獎幸運兒也許就是你。（編輯：蘇志宗）1070520
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