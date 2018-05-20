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陳奎儒110跨欄再破全國 今年亞洲最佳

發稿時間：2018/05/20 16:52

最新更新：2018/05/20 17:07

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台灣男子跨欄好手陳奎儒20日在國際田總世界挑戰賽大阪站110公尺跨欄決賽中，跑出13秒49摘下金牌，並打破自己保持的全國紀錄。（圖取自YouTube）台灣男子跨欄好手陳奎儒20日在國際田總世界挑戰賽大阪站110公尺跨欄決賽中，跑出13秒49摘下金牌，並打破自己保持的全國紀錄。（圖取自YouTube）

（中央社記者龍柏安台北20日電）就算第5個欄架發生小失誤，男子跨欄好手陳奎儒仍在國際田總世界挑戰賽大阪站飆出13秒49摘金，並打破自己保持的全國紀錄，這成績也是今年亞洲最佳。

就讀國立體大的陳奎儒，上個月才在107年全國大專校院運動會男子110公尺跨欄決賽，以13秒50締造全國新猷，如今相隔不到一個月，他再次刷新自己保持的全國障礙，且13秒49在今年全球排名恰好擠進前20名，也是亞洲最佳成績。

陳奎儒的指導教練王國慧坦言，破紀錄原本就在預期內，她透露此行出發前，就設定愛徒能繳出13秒45左右的成績，「我看轉播畫面，他在第5個欄架重心偏掉，導致後面節奏不對，速度有點上不來。」

賽後陳奎儒主動打電話給王國慧報喜，也坦承比賽中發生了一些小失誤，不過王國慧強調：「沒關係，就算這次破得不夠多，下個禮拜的台灣國際田徑公開賽再接再厲。」

王國慧坦言，這次賽前陳奎儒自覺狀況沒有太好，對於能否再次打破全國沒有什麼信心，不過成績出爐後讓他信心大增，對於下週登場的台灣國際田徑公開賽，他表示：「希望可以再破。」

國際田總世界挑戰賽大阪站男子110公尺跨欄僅7名選手參賽，僅跑一趟決賽分勝負，王國慧說：「這場比賽還有一個好現象，陳奎儒在第一趟就能跑出成績，以往第一趟他都還在抓感覺和節奏，第二趟才跑得比較好，而亞運每一趟都很重要，所以我說這是好現象。」

至於亞洲男子標槍紀錄保持人鄭兆村，今天是他本季傷後復出第一戰，他繳出81公尺69輕鬆摘金；黃士峰則以79公尺93奪銅。（編輯：李錫璋）1070520

🎉這裡有轉播的youtube影片提供給支持奎儒的大家！感謝洪老師！

陳奎儒 KueiRu Chen 110mh 發佈於 2018年5月20日

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