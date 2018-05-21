國民黨嘉義市黨部遭查封 不影響現有使用

國民黨嘉義市黨部21日遭地方法院查封，查封後不動產國民黨嘉義市黨部大樓交由債務人保管，日常使用與進出不受影響，但不得移轉處分。圖為嘉義地方法院張貼在國民黨嘉義市黨部的查封公告。中央社記者江俊亮攝 107年5月21日