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國民黨嘉義市黨部遭查封 不影響現有使用

發稿時間：2018/05/21 12:35

最新更新：2018/05/21 13:07

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國民黨嘉義市黨部21日遭地方法院查封，查封後不動產國民黨嘉義市黨部大樓交由債務人保管，日常使用與進出不受影響，但不得移轉處分。圖為嘉義地方法院張貼在國民黨嘉義市黨部的查封公告。中央社記者江俊亮攝　107年5月21日國民黨嘉義市黨部21日遭地方法院查封，查封後不動產國民黨嘉義市黨部大樓交由債務人保管，日常使用與進出不受影響，但不得移轉處分。圖為嘉義地方法院張貼在國民黨嘉義市黨部的查封公告。中央社記者江俊亮攝　107年5月21日

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）中國國民黨因財產遭黨產會凍結，305名退休黨工僅領到4成退休金，因而向台北地方法院提告，並聲請查封國民黨產；嘉義地方法院今天受委託執行查封國民黨嘉義市黨部。

嘉義地方法院發言人林坤志表示，查封後不動產國民黨嘉義市黨部大樓交由債務人保管，因此日常使用與進出都不受影響，但不得移轉處分。

林坤志指出，嘉義地院今天執行的部分，是因國民黨積欠黨工給付薪資的民事案件，由305名退休黨工為債權人，經勞工主管機關召開協商委員會達成協商協議，向台北地院聲請民事強制執行，由台北地院委託嘉義地院執行。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯受訪表示，國民黨因帳戶及財產被不當黨產處理委員會凍結及查封，自前年起大幅精簡人事，這兩年離退黨工至今只領到4成退休金，而申請領月退的老黨工則領不到月退，305人因而組成「中國國民黨企業工會」向台北地方法院提出控告，並聲請查封國民黨產。

蔡明顯說，他認為「中國國民黨企業工會」聲請查封國民黨產只是一種手段，退休黨工希望黨中央儘速解決退休金的問題，但這個問題並非完全操之在中央，還跟不當黨產處理委員會追討國民黨黨產有關。

他說，站在市黨部的立場，他感到相當遺憾，這是黨產會無情追殺的結果，但台灣是一個民主法治國家，市黨部會尋求法律途徑來保障自身權利。（編輯：唐聲揚）1070521

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