跳電非缺電 沈榮津：台電會儘速提出汰舊換新計畫

經濟部長沈榮津21日表示，最近的跳電跟缺電沒有關係，已要求台電訂定老舊器材汰舊換新計畫。（中央社檔案照片）
（中央社記者潘姿羽台北21日電）跳電頻傳，民眾擔心夏季電力供應有問題，經濟部長沈榮津今天說，最近的跳電跟缺電沒有關係，已要求台電訂定老舊器材汰舊換新計畫。
沈榮津是在出席台灣中油記者會時談及電力供應問題，他說，夏天來到，大家都很關心會不會缺電，但其實近日的跳電和缺電沒有關係，主要與發電設備老化有關，例如地下電纜的接頭、開關老化等問題，經濟部已要求台電全面盤點器材老化狀況，盡快訂定器材汰舊換新計畫。
5月以來跳電事件頻傳，許多民眾擔心夏季缺電問題，例如台北市松山區供電給松山機場的饋線跳脫，導致松機及周邊約1000戶停電，中山區日前也因饋線故障，造成德惠街、雙城街、林森北路一帶約292戶停電。
沈榮津說，這些跳電事件多半是因設備老舊所發生的意外，並非缺電，就目前資料來看，今年電力供應沒有問題，備轉容量率約在4%至6%之間。
為維持供電穩定，沈榮津表示，經濟部已要求台電盡快訂定器材汰舊換新計畫，並做好既有基礎的維護，最重要的是，大林2號機、林口3號機等新機組一定要做好，該上路要上路，以維持供電穩定。（編輯：陸倩瑤）1070521
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